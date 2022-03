COVERTTO instala cubiertas de piscinas para protegerlas durante todo el año Emprendedores de Hoy

El diseño de la cubierta es un factor fundamental tanto para la estética como la funcionalidad de toda piscina. Por este motivo, se necesita un servicio profesional y capacitado para su instalación, como el que ofrece COVERTTO, una compañía especializada en la instalación de este tipo de estructuras, las cuales ayudan a prolongar el periodo de uso y mantener las condiciones de calidad y pureza del agua en cualquier piscina.

Disponen de cubiertas en varios modelos, los cuales se adecúan a los distintos entornos y ubicaciones de cada piscina. Entre los modelos más destacados resalta la cubierta tipo Cartago, similar al también popular modelo Segóbriga, pero con algunas características que se adecúan mejor como complemento en ciertos paisajes.

Los diferentes modelos en cubiertas bajas para piscina El modelo Cartago consiste en una cubierta baja que se desliza sobre carriles, característica que comparte con el modelo Segóbriga. Sin embargo, a diferencia de este, la cubierta Cartago cuenta con un radio de curvatura mucho más suave, lo que le da una apariencia moderna y novedosa, a la vez que reduce su impacto visual. Esto le permite armonizar con los espacios circundantes dentro de la vivienda, como las fachadas o los jardines que circundan las piscinas ubicadas en exteriores.

Esta característica contrasta con el modelo Segóbriga, que ofrece las cubiertas con más altura entre la gama de cubiertas bajas, con estructuras que pueden llegar a los dos metros de altitud, lo cual permite movilizarse por la piscina cómodamente incluso cuando la cubierta está cerrada. Ambos modelos funcionan con módulos telescópicos fáciles de manejar y cuentan con las utilidades prácticas que brindan este tipo de cubiertas, como proteger la calidad y pureza de cualquier piscina, así como evitar caídas accidentales en ella.

Estructuras que alargan la vida de las piscinas Las estructuras que instala COVERTTO no solo destacan por la apariencia y novedad en sus diseños, sino también por la durabilidad de sus estructuras, lo que garantiza una protección que prolonga el tiempo de uso para las piscinas de cualquier vivienda, negocio o centro hotelero. Esto permite su funcionamiento durante los 365 días del año, y garantiza un agua de calidad y a temperatura agradable incluso en temporadas invernales, zonas montañosas o nevadas.

Los servicios de COVERTTO abarcan la instalación de cualquiera de las estructuras presentes en su catálogo, para garantizar su calidad y durabilidad, e incluso, para aquellos clientes que lo requieren, ofrecen cubiertas completamente personalizadas, diseñadas a la medida. El objetivo detrás de todas estas estructuras, no obstante, es el mismo, brindar una cubierta con apariencia moderna, novedosa y elegante, que presenta, al mismo tiempo, un diseño durable y funcional, para ofrecer el mejor cuidado posible a cada piscina.



