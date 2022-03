The MasterKey cuenta con un método único para optimizar el rendimiento de empleados y empresas del sector turístico Emprendedores de Hoy

En el ámbito de la hostelería, las competencias de cada trabajador son tan o incluso más importantes que la formación. Las empresas del sector buscan personas que puedan realizar su trabajo de manera óptima más allá de los títulos que posean y los cursos que hayan terminado. Su desempeño ha de ser palpable y además, han de comulgar con los valores de empresa. En este contexto, tal y como afirma el equipo de The MasterKey, esta es la única escuela de hostelería que basa su formación en las competencias sin un modelo preconfigurado, la cual se adapta a los objetivos y las habilidades que los alumnos buscan conseguir.

El objetivo de la empresa, que también brinda servicios de consultoría, es posibilitar el crecimiento de sus clientes y alumnos de manera objetiva y real. De esta manera, The MasterKey cuenta con una Escuela de Anfitriones para todas las personas que quieran incrementar sus habilidades hosteleras y una línea de escuela, consultoría, mentoría, bienestar de personas y eventos pensada para apoyar a las empresas del sector.

Profesionalización y crecimiento del sector de la hostelería The MasterKey es una empresa única por su abordaje integral de competencias en la enseñanza y la consultoría de hostelería. Ambas actividades están pensadas para proyectar la hostelería al crecimiento y la profesionalización. Por este motivo, el centro de formación apunta a la creación de líderes resilientes que sean apasionados de la industria turística.

Como institución académica The MasterKey es pionera a nivel mundial. Esto se debe a la aplicación de un modelo pedagógico singular que se conoce como learning by doing, es decir “aprender haciendo”. Bajo esta filosofía los alumnos incorporan conocimientos desde dentro de los hoteles. Se trata de un modo de enseñanza que cuenta con una potencia académica y práctica superior.

Esta forma de trabajo es disruptiva porque deja de lado el enfoque clásico y pasivo en el que el alumno acude a clases para aprender de un líder. Aquí los futuros profesionales se forman aprendiendo a enfrentar distintas dificultades. Además cada persona cuenta con un itinerario personalizado que está diseñado con base a sus competencias y objetivos.

Consultoría a medida para cada compañía hostelera La misma metodología empleada en la formación se aplica en las tareas de consultoría. The MasterKey diseña soluciones específicas con herramientas objetivas y medibles para las metas concretas que proponga cada cliente.

En este sentido, la empresa permite la implementación de distintas estrategias. Hay negocios que buscan convertirse en sostenibles, para lo que resulta necesario efectuar un plan que permita equilibrar recursos y activos. Otros emprendimientos requieren iniciar o profundizar el proceso de digitalización para optimizar los tiempos de trabajo. Para lograr la optimización y el desarrollo de los proyectos, en The MasterKey no solo se enfocan en personas, sino también en procesos.

The MasterKey es una empresa innovadora dentro del sector hostelero que a través de las estrategias y los conocimientos de su equipo, ya ha ayudado a muchos empleados a optimizar su rendimiento y, consecuentemente, el de las empresas donde trabajan.



