Goboo celebra su primer aniversario con ventajas y multitud de premios para todos los usuarios Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 10:26 h (CET) En Marzo de 2022 se conmemora el primer aniversario de la puesta en marcha de la popular plataforma de comercio electrónico, Goboo. Para agradecer a los usuarios que durante este tiempo han compartido el viaje de este proyecto y confiado en esta marca, Goboo.com organizará una campaña de dos semanas con eventos, interesantes ventajas y actividades especiales para todos los usuarios La campaña comienza el 28 de marzo a las 13:00 horas y durará hasta el 11 de abril a medianoche. La promoción por el aniversario ya ha comenzado.

Hay dos actividades principales durante este aniversario. Una que es el "Goboo Run", una especie de juego online para conmemorar el primer año de actividad junto a los usuarios. En este juego, los jugadores pueden ganar cupones de hasta un 50 % de descuento al participar, y además los tres mejores que consigan más puntos pueden ganar un Xiaomi Mi Pad 5, un POCO X4 Pro 5G y un 1More Piston Buds Pro.

Además, Goboo lanzará durante estos días una promoción especial por el aniversario para premiar a los usuarios más fieles a la plataforma. Igualmente, todos los usuarios pueden disfrutar de un pack de cupones de valor de 15 €, al igual que obtener un cupón de 20 € de cantidad limitada.

Estos cupones se renuevan diariamente a la 1 hora p. m. (UTC +2). Además de eso, los usuarios más antiguos que hagan pedidos durante el evento ganarán instantáneamente un regalo de parte de Goboo por valor de 20 €, y un pack de cupones extra por valor de 15€, más un 5% de descuento para sus próximas compras.

Durante el año pasado, Goboo ha invertido un gran esfuerzo en establecer unas sobresalientes capacidades logísticas con el fin de ofrecer una amplia cobertura europea, garantizando por ejemplo la entrega al día siguiente en países como España y Alemania.

Con el objetivo de convertirse en la mejor opción de los consumidores a la hora de comprar productos electrónicos más innovadores y novedosos en Europa, Goboo incorporó a su catálogo marcas como Xiaomi, POCO, HOTO, 1MORE, además de otras marcas realmente asequibles pero de gran calidad.

Con un especial empeño por ofrecer buenos productos, de gran calidad, más accesibles al cliente,Goboo dió un paso más allá aparte de sus descuentos y ofertas habituales, al asociarse con Klarna y BNP para ofrecer a sus clientes planes realmente interesantes, como los de compra ahora y paga más tarde, “Buy Now Pay Later”, además de accesibles cuotas de pago de hasta 48 meses a sus clientes.

4 de marzo de 2021 Primer pedido en goboo.com

22 de marzo de 2021 Lanzamiento de POCO X3 Pro

15 de junio de 2021 Lanzamiento de la aplicación

15 de septiembre de 2021 Lanzamiento de Xiaomi Pad 5

23 de septiembre de 2021 España entrega al día siguiente

11 de noviembre de 2021 Primer lanzamiento de 1MORE

23 de noviembre de 2021 Klarna paga más tarde en vivo

27 de noviembre de 2021 Primer lanzamiento de Dreame

6 de diciembre de 2021 1er lanzamiento de Imou

6 de enero de 2022 Lanzamiento del primer HOTO

23 feb 2022 BNP ofrece servicio en directo a plazos España

2 de marzo de 2022 Se ofrece en Alemania entrega al día siguiente Goboo (goboo.com) se estableció en marzo de 2021, en respuesta a la creciente demanda por parte de los consumidores, de adquirir productos asequibles, de calidad e innovadores en los meses post pandemia.

Goboo se compromete a establecer una plataforma de comercio electrónico eficiente con una amplia selección de marcas para ofrecer a los consumidores del mercado europeo una serie de productos tecnológicos e innovadores de gran calidad.

Ofreciendo las marcas de mayor confianza para el consumidor y aliándose con socios de todo el mundo, Goboo actualiza continuamente en su catálogo los productos y servicios para ofrecer a los clientes una notable experiencia de compra, adquiriendo productos de gran calidad con toda la confianza, con el firme objetivo de convertirse entre los compradores como la principal y preferida plataforma online para comprar productos electrónicos, de calidad e innovadores en Europa.

Goboo ofrece y cubre una amplia gama de productos. Desde los destinados a cubrir las necesidades básicas y diarias en el hogar, como electrodomésticos, a los destinados al cuidado personal o la belleza, sin olvidar los más actuales productos tecnológicos como teléfonos, cámaras de seguridad, otros productos para el hogar y muchos más.

No quiere ser la "próxima mejor tienda online más barata" con productos de dudosa calidad, con tediosos tiempos de envío y con garantías absurdas e inútiles que solo cubren la responsabilidad legal en el otro extremo del mundo.

Al contrario, Goboo se esfuerza cada vez más por ofrecer a sus clientes una combinación versátil en su tienda online unas ofertas especiales, de alta calidad, y amplias garantías después de la compra.

Adicionalmente, como atractivo interesante y especial para comerciantes, Goboo destaca por contar con una gran capacidad interna para producir contenido de alta calidad, ofreciendo productos sobresalientes en sus propios canales y redes de marketing, atrayendo a numerosos usuarios y socios interesados en esta tienda online.

Como socio autorizado de Xiaomi, POCO, 1More, Imou, Hoto y otras marcas, Goboo ofrece a los clientes la oportunidad de ser los primeros en recibir nuevos productos que salen a la venta en el mercado, y al mismo tiempo poder disfrutar de beneficios de lanzamiento exclusivos como regalos, cupones y mucho más. Aunque Goboo no se enfoca en ser una plataforma barata de ofertas, puede asociarse con otras marcas para ofrecer grandes descuentos y ofertas especiales a los clientes.

Goboo tiene almacenes locales en Europa para cubrir 21 países. Para España y Alemania, Goboo proporciona entrega al día siguiente y entrega de 2 a 7 días para otros países. El envío es siempre gratis por defecto. El número de productos con entrega al día siguiente en Alemania está en constante expansión. Goboo planea extender el servicio de entrega al día siguiente a más países, y además incluso proporcionar entrega “El MISMO DÍA” muy pronto.

Goboo sigue las normativas europeas locales y ofrece una experiencia de compra sin preocupaciones a sus clientes, con devolución sin condiciones durante 14 días, además de una garantía de 2 años y una devolución de 30 días por defectos del producto.

Para destacarse entre la competencia, Goboo otorga gran importancia al servicio de atención al cliente con el fin de proteger los intereses a largo plazo de sus clientes. Tiene equipos profesionales de servicio de atención al cliente en España, y actualmente se encuentra en proceso de establecer un servicio posventa local en otros países. Al mismo tiempo, Goboo también ofrece un soporte integral a los comerciantes de su plataforma desde la incorporación de estos a la plataforma, hasta la posventa de los productos.

Goboo ofrece varios métodos de pago muy variados y beneficios con empresas de gran confianza y popularidad como VISA, MasterCard, American Express, Sofort, así como la opción muy familiar y deseada por los clientes como Paypal y el plan de pago a través de Klarna.



Pinchar aquí para seguir todas las ofertas y promociones del aniversario.

