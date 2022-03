Cómo reclamar usura y tarjetas revolving de la mano de LexGoApp Emprendedores de Hoy

martes, 29 de marzo de 2022, 09:11 h (CET)

Incurrir en una contratación financiera de créditos costosos y que generen confusión es una de las denuncias recurrentes por usuarios que han adquirido tarjetas revolving, ya que alcanzan tasas superiores al 20 %. Por esta razón, los clientes deben realizar una revisión para evitar, minimizar o reclamar el impacto de gasto por el pago de intereses.

Los abogados de LexGoApp cuentan con el conocimiento para la reclamación de los gastos incurridos por dichas tarjetas, esto debido a que las entidades bancarias están dispuestas a negociar fuera de los juzgados, para evitar sanciones o pagos de multa.

Las tarjetas revolving un endeudamiento recurrente El uso de las tarjetas revolving está planteado con el fin de inducir a los consumidores en un círculo vicioso de endeudamiento. Esto se debe a que las entidades no buscan que el cliente amortice el capital, sino que el capital seguirá generando intereses, haciendo que la deuda sea infinita. A pesar de que el banco de España, incluso, ha hecho eco de la situación, las entidades bancarias han hecho caso omiso, debido al gran beneficio que les genera.

La única forma de poder escapar del préstamo de forma satisfactoria es judicialmente por medio de un abogado que, dependiendo del caso, se inclinará a solucionarlo, a través de una estrategia con acciones específicas. Sin embargo, debido a la cantidad de reclamos, las gestiones se realizan de manera extrajudicial y también se pueden aplicar las normas que amparan a los ciudadanos, entre ellas la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y también la Ley de Usura.

¿Qué se logra al realizar un reclamo por el uso de una tarjeta revolving? El objetivo principal es conseguir la nulidad del contrato, con él solo se deberá regresar el dinero prestado, sin llevar a cabo el pago de intereses. Por esta razón, el banco también deberá devolver los intereses, amortizando la deuda por el préstamo y de ser superior, el cliente recuperará la diferencia. Para lograrlo es importante contar con la asesoría de un profesional que conozca la legalidad financiera.

La plataforma de LexGoApp cuenta con los servicios para obtener todos los detalles ante estas situaciones, con el acompañamiento de abogados especialistas en reclamaciones judiciales. De esta manera, logra agilizar los trámites y se asegura de evitar cometer algún error en todo el proceso, ya que de lo contrario podría perjudicar el procedimiento legal. Asimismo, es importante que el afectado sepa que el banco no tendrá la iniciativa de devolver el dinero si no se toma una acción jurídica.

Finalmente, cabe destacar que uno de los recursos importantes de LexGoApp es que cuenta con geolocalización en la búsqueda de abogados con interés real en la consulta y el caso.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.