Montoya y su montón Las masas deben salir a las calles para impedir el golpe monto-montesinista Isaac Bigio

martes, 29 de marzo de 2022, 10:04 h (CET) El montesinista Montoya afirma que un montón de congresistas van a apoyar su moción de vacancia presidencial. Sin embargo, ese montón pueda que no sea tan grande como para materializar esa meta. Lo que realmente si es un montón, y un gran montón, son las inconsistencias de Montoya.



FRAUDE

Nos acercamos a cumplir 10 meses desde que Montoya y su montón han afirmado que hubo un fraude en las elecciones del 6 de junio, las mismas que no favorecieron a la alumna de Montesinos. A pesar de todas sus protestas, denuncias y pedidos de golpes, ninguno de ellos han podido probar eso. La comisión congresal para investigar el supuesto anforzaro, y que él preside, ya se ha gastado 150 mil soles y no pueden probar que ello ocurrió.

En sus denuncias contra el supuesto fraude de la segunda vuelta, Montoya se alió a Keiko Fujimori, a quien antes él denunció de haberle hecho fraude a su candidato Rafael López Aliaga para impedir que entrase al balotaje. Y, dentro de la comparsa que denunciaba el fraude estaba Lourdes Flores aliada junto a la mismísima APRA, a quien entes acusó de haberle impedido fraudulentamente pasar 2 veces consecutivas a la segunda ronda. Y, todos ellos, se juntaron con los fujimoristas y los Tudela, a quienes en el 2000 impugnaron por haber sido reelectos con una descomunal manipulación. OEA

Cuando el lunes 28 el Congreso va a discutir su moción de vacancia, Montoya no quiere dejar entrar a una delegación de observadores de la OEA, quienes no quieren pedir la palabra. En cambio, él mismo encabezó una comitiva que fue a Washington a buscar que la OEA y EEUU revisen o anulen los resultados electorales.

TRAICIÓN A LA PATRIA

Un argumento que esgrime Montoya para pedir la vacancia es que Castillo habría cometido "traición a la patria" cuando, mucho antes de ser candidato, pidió "mar a Bolivia". La peor derrota militar del Perú fue en la guerra con Chile de 1879-84, a la cual fue para defender el litoral boliviano. Fue Fujimori quien dio un pedazo de la costa de Ilo para "Boliviamar", algo que fue ratificado por Toledo y García. Fujimori entregó Tiwinza para lograr la paz con Ecuador. Ni Montoya ni sus socios montesinistas cuestionan esas decisiones. Más bien, avalan a todas estas y al Presidente del TC, Augusto Ferrero, quien entonces fue uno de los encargados de exponer internacionalmente la posición de Fujimori (y quien luego en el 2011 sería miembro de la plancha presidencial de Cambio 90).

Cuando en 2022, la Repsol produjo el peor desastre ecológico del "Mar de Grau", Montoya, pese a haber sido almirante, no les denunció. Esto tampoco hizo la anterior congresista que presentó la primera moción de vacancia presidencial, Patricia Chirinos, aunque ella representante de la zona donde se originó el derrame petrolero. Para Montoya, eso no es traición a la patria, así como tampoco lo es haber avalado a una dictadura que violentó la constitución, militarizó al país, entregó nuestros recursos naturales y empresas estatales a multinacionales extranjeras y que se robó miles de millones de dólares.

CORRUPCIÓN



Montoya y Chirinos acusan a Castillo de corrupto, sin presentar una sola prueba que demuestre que él ha robado un solo centavo al erario público. El Presidente, por su parte, ha pedido que se le imponga la cadena perpetua, si se le demuestra ello. En cambio, Montoya pregona el indulto a Fujimori, quien fuese considerado en Japón como uno de los 7 presidentes más corruptos del mundo, quien se ha robado fortunas y quien se niega a dar un sol de los más de 50 millones que debe por reparaciones al Estado.

Todos los peruanos han visto videos en los Montesinos negociaba o pagaba dinero a políticos y autoridades corruptos. Uno de ellos ha sido el padre de Chirinos, a quien ella tanto elogia. Montoya firmó el acta de apoyo a Montesinos y Fujimori. La principal bancada que siempre ha votado por 7 vacancias presidenciales seguidas en el último quinquenio es la de Fuerza Popular, a la cual la fiscalía caracteriza de "organización criminal". Esta misma tipificación ha sido dada por el Ministerio Público a "Chimpún Callao", donde Chirinos fue su principal dama y donde todos sus 3 exalcaldes han acabado bajo rejas.

INDULTO

Montoya pide que caiga el único Presidente que ha superado los 8,8 millones en toda la historia de las 12 naciones de la cuenca pacífica americana sud y centro americana. Mientras Montoya quiere derrocar a un mandatario democráticamente electo, él quiere liberar al peor y más sanguinario dictador que quede vivo en el Perú. Además, se ha opuesto a encarcelar al otro exdictador (Francisco Morales Bermúdez) con quien suscribió una petición llamando a un golpe militar contra Castillo.

CONGRESO

Montoya quiere sacar a Castillo y luego a Dina Boluarte, pero quiere que este Congreso culmine su quinquenio, pese a que este es el más impopular del planeta. Montoya ha reiterado varias veces que él quiere una vacancia con sangre y muertos. Las masas deben salir a las calles para impedir el golpe monto-montesinista.

