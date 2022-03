Farma13, la parafarmacia online que piensa en nuestros sanitarios

Desde que la Covid-19 empezó a formar parte de nuestras vidas, nos hemos visto sumidos en un desconcierto general que nos ha pasado factura a todos y todas. Es cierto que en mayor o menor medida a todos nos ha afectado esta situación por la que a día de hoy, dos años después, seguimos luchando. Sin embargo, es indudable reconocer el esfuerzo descomunal y la lucha desmedida que han llevado y llevan nuestros profesionales sanitarios durante el transcurso de esta pandemia.

El innegable trabajo de nuestros sanitarios

Nuestros sanitarios se han sentido frágiles y con miedo a la hora de enfrentarse a este desconocido virus desde la primera línea de batalla, y sin apenas materiales de protección. Su miedo era tal que muchos decidieron no visitar a sus familiares por miedo a contagiarles, debido a estar expuestos en su día a día como sanitarios.

Su ánimo y su esfuerzo físico, les pasa factura, a veces olvidamos que son personas que sufren y padecen como cualquiera de nosotros, y todo el colectivo sanitario se ha visto desorientado por la avalancha de información recibida y los constantes cambios en los protocolos de actuación a los que deben acogerse. Durante este proceso, se han visto sobrecargados y agotados, la cantidad de pacientes por atender no bajaba, las guardias de 12 y 24 horas no cesaban, y aunque se esforzasen como nadie, y trabajasen unidos por ayudarnos, ni los resultados les hacían sentir mejor ni su esfuerzo se veía recompensado.

Todo sanitario, como persona que es, experimenta estrés cuando se enfrenta a situaciones que sobrepasan sus medios y opciones, y percibe que no puede darles la respuesta que les gustaría. El estrés es una respuesta adaptativa del organismo que sirve para prepararse para la acción, pero cuando se alarga en el tiempo pueden aparecer efectos perjudiciales en la salud.

Sin duda, el personal sanitario es uno de los colectivos profesionales que sufre mayor nivel de estrés laboral, sobre todo en momentos como el que vivimos ahora con la pandemia de Covid-19.

Una de las consecuencias más negativas que sufren nuestros sanitarios, debido al estrés contenido durante tanto tiempo, es lo que conocemos comúnmente como el síndrome de “estar quemado con el trabajo”. Esta situación deriva en un agotamiento físico y/o emocional, una actitud fría y distante con los demás, y bajo o nulo sentimiento de realización personal.

Es por todo esto, que desde Farma13 no se olvidan de ellos, saben y valoran todo el esfuerzo que han hecho y hacen cada día por ayudarnos y, creen que ha llegado el momento de devolverles el cariño que nos han proporcionado en todos estos momentos atravesados en esta dura pandemia. ¡Te contamos cómo!

Farma13 envía cajas de Vitaflor a los hospitales de España

Desde el equipo de Farma13 saben que todas las personas a las que les ha tocado convivir con esta pandemia, necesitan un aporte extra de energía y vitaminas, que les haga sentir vivos y plenos de nuevo. Sin embargo, por todo lo que hemos mencionado anteriormente, quieren hacer un guiño a nuestros sanitarios, este colectivo que tan implicados están en su día a día por mejorar nuestras condiciones de vida y atendernos con todo el cariño y la energía que les queda.

Por esto, al equipo de Farma13 se les ha ocurrido una iniciativa estupenda, que consiste en devolverle ese cariño que nos han mostrado en forma de energía. Desde Farma13 van a enviar a muchos de los hospitales de España cajas de Vitaflor, un complemento multivitamínico rico en Jalea Real e ingredientes naturales, para que proporcione a nuestros sanitarios la energía y la vitalidad que necesitan para seguir luchando en esta dura situación por la que estamos pasando.

Desde Farma13 afirman: “¡Creemos que hacerles sentir bien en estos momentos, es lo mínimo que merecen después de todo lo que hacen por nosotros!”

Un guiño en estos tiempos tan difíciles

¿Por qué Farma13 ha decidido regalar Vitaflor y no cualquier otro producto? Es sencillo, desde Farma13, como parafarmacia con años de experiencia, conocen los enormes beneficios que la Jalea Real aporta en el día a día y sus ventajas para el organismo. ¡Si aún no las conoces, no te preocupes porque te las contamos!

El consumo de Jalea Real tiene un efecto renovador físico y psíquico, gracias a su alto contenido en vitaminas del grupo B, mejora el sistema inmunitario y favorece el buen funcionamiento del organismo. Además, ayuda al crecimiento y aporta energía intelectual, gracias a la adquisición de nutrientes que mejoran el funcionamiento de las células.

Pero este complejo nutricional de Vitaflor no solo se queda aquí, sino que tiene una doble acción y efecto tras su uso: por un lado, conseguirá una renovación física y psíquica increíble, y lo hará eliminando la fatiga y consiguiendo activar el tono vital; y por otro lado, incrementará las defensas inmunitarias frente a agentes infecciosos diversos, y aportará los nutrientes necesarios para combatirlos.

Por todos y cada uno de estos motivos, desde Farma13 están seguros de que nuestros sanitarios recibirán las cajas regalo de Vitaflor en sus hospitales con los brazos abiertos. Este regalo, que llegará a muchos hospitales de España, les hará sentir todo el cariño que se merecen en forma de energía, dándoles las gracias por todo lo trabajado y sufrido en estos duros momentos que nos ha tocado vivir.

En Farma13 no se olvidan de los sanitarios, y quieren mandarles un mensaje claro: “!Sois los héroes de esta pandemia y es momento de recordáoslo!”

