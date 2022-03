Way Coffee, las gafas hechas de café natural y lino disponibles en Castor Sunglasses Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 17:36 h (CET)

Way Coffee son unas gafas polarizadas recién estrenadas hechas a partir de la pulpa de la semilla del café natural y lino, que se distribuyen en la tienda online Castor Sunglasses. Este modelo, más allá de las monturas de plástico tradicionales, está formado por materiales biodegradables que tienen una descomposición rápida.

Las gafas Way Coffee están elaboradas de forma manual con maderas de bosques sostenibles, acetato de pulpa de madera, plástico reciclado PET y aluminio reciclado.

Características de las gafas ecológicas Way Coffee El objetivo que se quiere alcanzar con la elaboración de estas gafas ecológicas, al igual que con todas las que forman parte de la línea comercial de Castor Sunglasses, es conservar el medio ambiente y sostener en el mercado la elaboración de gafas de manera artesanal. Estas gafas de plástico reciclado combinan lo mejor del diseño y la tecnología, tienen el marco y los cristales de color marrón, cuentan con factor de protección solar UV400, son unisex y disponen de bisagra de tipo muelle y cristales polarizados.

Las gafas Way Coffe cuestan 45 € y están fabricadas con materiales de alta calidad y con un delicioso aroma a café que endulza los sentidos. Asimismo, las Way Coffe están hechas con una madera maciza donde se conserva la esencia de las gafas de Castor Sunglasses y se logra una pieza original.

Diseños modernos y acabados de calidad Para la marca Castor Sunglasses, la precisión y el trabajo manual están siempre presentes en los productos ecológicos que comercializan. Todas las gafas ofrecidas por esta compañía, incluidas las Way Coffee, son ultraligeras y ofrecen un ajuste perfecto en el rostro. Llevan puentes y plaquetas cómodas para la nariz y bisagras flexibles que se acomodan a la cara. Al mismo tiempo, son piezas resistentes al agua gracias a que están barnizadas y son duraderas por la combinación de los materiales con las que fueron fabricadas.

Con estas gafas, que al descomponerse sirven como fertilizante para las plantas, se obtiene una visión sin reflejos, se observan los colores con un aspecto más natural, la fatiga ocular se reduce y las personas con alta sensibilidad a la luz protegen sus ojos. Way Coffee, las gafas de sol de la tienda online Castor Sunglasses, son 100 % sostenibles, artesanales y disponen de un diseño único. La web realiza envíos nacionales e internacionales con un plazo aproximado de entrega de entre uno y cinco días laborables.



