Para tener un cabello sano y con buen aspecto es importante utilizar un champú que cuide la integridad del cuero cabelludo. Además de eliminar la suciedad, al lavar el pelo se elimina la película hidrolipídica, una capa protectora natural que preserva la piel y que aporta lípidos, lo que permite el crecimiento sano del cabello. Por esta razón, es clave emplear productos de calidad.

Así, el champú de DSD de Luxe cuenta con tecnología en tricología. Este trata las diferentes disfunciones que pueden afectar al cuero cabelludo. Gracias al desarrollo de estos productos en el laboratorio propio de DSD de Luxe se han logrado fórmulas originales e innovadoras que proporcionan grandes soluciones. Sus efectos son terapéuticos al promover el crecimiento del cabello, regular el estado del cuero cabelludo y regenerar la estructura del cabello dañado.

Para lograr que los champús de esta marca sean productos de alta calidad se elaboran con un alto porcentaje de activos de última generación que se combinan de forma eficaz. Estos han superado pruebas científicas de efectividad a cargo de dermatólogos y biotecnólogos. Por eso, sus efectos han sido destacados por diferentes especialistas, que avalan el champú DSD de Luxe opiniones.

Confiar en la guía de especialistas de la marca El portal especializado en moda y belleza The World Kats destaca a los champús de DSD de Luxe como el gestor desde hace cuatro décadas de productos que diagnostican y tratan diversos problemas capilares gracias a la amplia diversidad de fórmulas que domina. Así, su champú tratamiento con queratina resalta por contener divers como cafeína, proteína de placenta, extractos herbales, entre otros, que facilitan la circulación sanguínea para proteger el cabello.

Por su parte, Eva, apasionada por la belleza, cosmética y el maquillaje, creadora, además, del blog Evauty, afirma que los productos de DSD de Luxe son cosméticos capilares de lujo, pero accesibles. Estos superan la expectativa de cualquier cliente al mostrar opciones que carecen otras tiendas y marcas.

¿Cómo tener un cabello siempre sano? Marisse, madrileña, farmacéutica y bloguera de moda y belleza en El Bazar de Marisse, rescata su experiencia de recuperación capilar. En octubre de cada año pierde cabello –desconoce si por el cambio estacional o por la fase de reposo de los folículos capilares-, pero encontró resultados en los productos de DSD de Luxe cosméticos con efectos medicinales. En ese sentido, recomienda la gama de productos Dixidox de Luxe por su doble acción de estimulación de microcirculación del cuero cabelludo y de mejora de la estructura del cabello.

“Desde que estoy usando estos productos, me noto el pelo más fuerte, más sano y no se me ha caído nada. Lo he notado sobre todo cuando me lavo el pelo que apenas se me cae y antes se me caía mucho más”, afirma Marisse en su portal.

Así, los champús de esta compañía no solo cuidan y mantienen limpio el cabello, sino que también lo regeneran, mejoran y alimentan para hacerlo más sano. La marca pone a disposición toda su gama de opciones a través de su web para las personas que desean tener un cabello maravilloso, sano y con el cuidado específico que necesita.