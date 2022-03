Record go abre las puertas de su delegación en Menorca Comunicae

lunes, 28 de marzo de 2022, 14:27 h (CET) La oficina se suma a las delegaciones de Mallorca e Ibiza, ofreciendo alquiler a turistas e insulanos Un año más, con la llegada de la temporada alta, la compañía mediterránea de alquiler de vehículos Record go reabre las puertas de su oficina menorquina. Este año lo hace en una nueva ubicación, en Carrer d'Àustria número 19, a escasos cinco minutos del aeropuerto en su autobús de cortesía.

Y aunque su trayectoria en Menorca todavía es breve, la compañía tiene presencia en el archipiélago balear desde 2005, cuando inauguró su oficina en el aeropuerto de Mallorca, que a día de hoy se mantiene abierta los 365 días del año.

Alquiler para las necesidades de turistas

En tan solo dos años de actividad en Menorca, la compañía ha conseguido triplicar sus cifras en la isla y tiene claro que ha llegado para quedarse y seguir creciendo. Eso pretenden con esta nueva ubicación, pensada para hacer todavía más ágil el proceso de recogida y devolución de vehículos con dos puntos de atención al cliente diferenciados que acortan los tiempos de estancia en la propia oficina.

A la comodidad que ofrecen las nuevas instalaciones, se suma la tecnología puntera que ofrece Record go para agilizar todo el proceso de alquiler, como sus Just go box con las que poder confirmar toda la información del alquiler de forma rápida y transparente.

Además, Record go ofrece extras centrados en mejorar la experiencia de los usuarios, a la hora de realizar su alquiler de coches en Menorca, como el “Meet and greet”, un servicio con el que acercan el vehículo al usuario, sin necesidad de pasar por la oficina, o como su extra “Cruce de fronteras”, con el que podrán moverse por Mallorca, Menorca e Ibiza, y disfrutando de todos los rincones de estas islas.

Flota variada a estrenar

Record go no solo estrena oficina. Este año, la compañía cuenta con una flota renovada y con una variedad todavía más amplia a la habitual, que va desde vehículos compactos con los que poder moverte por las calas y las pequeñas localidades, a coches premium de las principales marcas o vehículos todoterreno, como el Jeep Renegade, con el que llegar a los lugares menos accesibles de la isla.

