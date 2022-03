The Cloud Group, empresa tecnológica elegida para desarrollar el sistema QR del sistema sanitario de Guinea Ecuatorial Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 09:24 h (CET)

The Cloud Group, la compañía de software multinacional de origen español,fue elegida por el Gobierno de Guinea Ecuatorial para emprender un proyecto de digitalización del sistema sanitario en su combate contra el covid. La meta del proyecto SISCOVA (sistema de control de vacunación) es que cada ciudadano vacunado contra el covid cuente con un carnet de vacunación 100% fiable con un código único en formato QR para evitar la falsificación de dichos carnets u otros documentos como PCR, formularios sanitarios de entrada al país o certificados de alta de la cuarentena. Es un proyecto integral que alcanza a todas las aristas del sistema sanitario nacional como hospitales, puntos de vacunación y muestra del covid, aduanas, cuerpos de seguridad y aeropuertos.

The Cloud Group es una multinacional con 9 años de experiencia prestando servicios de software, marketing y consultoría a nivel global y que desde 2020 desarrolla software a medida para empresas de Guinea Ecuatorial y presta servicios de marketing digital, diseño web y posicionamiento SEO a empresas y profesionales del país centro africano. The Cloud Group opera en el país en conjunto con su subsidiaria local Go EG. Global SL, llevando a cabo proyectos de calado nacional como procesos de transformación digital para empresas como Harineras Bioko, Alimentación Guineana y Djaraba App.

El proyecto SISCOVA presentado por The Cloud Group al Gobierno de Guinea Ecuatorial El CEO de The Cloud Group, Gonzalo Pinto, presentó el proyecto SISCOVA (Sistema de Control de Vacunación) al vicepresidente de Guinea Ecuatorial y presidente del Comité Político de Respuesta y Vigilancia al Covid, Teodoro Nguema Obiang Mangue en el Palacio África de Bata. En el contexto de la pandemia, las autoridades sanitarias guineanas buscan de esta manera un mayor blindaje para su sistema de salud y una mejor protección para los ciudadanos.

En este sentido, el ecosistema digital que desarrollará la multinacional española The Cloud Group contará con 3 softwares, 4 aplicaciones móviles y una plataforma web desde la que se gestionarán y generarán los QR cuya información garantizará la fiabilidad de los datos y la autenticidad de documentos, tales como las pruebas PCR y los carnets de vacunación que contarán con su versión impresa.

La misión de The Cloud Group es implantar tecnología en países en vía de desarrollo The Cloud Group comenzó su operación en Madrid en 2013 y desde entonces ha abierto oficinas en 6 países con más de 96 empleados a nivel global que trabajan para la atención de una cartera que ya supera los 1.000 clientes. Una de sus especialidades es el diseño de soluciones de software a medida para empresas y entidades públicas, lo que puede incluir el desarrollo de una aplicación móvil, un sistema basado en big data o programas de ERP o CRM diseñados de manera personalizada.

Uno de los objetivos estratégicos en los próximos 5 años para The Cloud Group es transformar digitalmente a Guinea Ecuatorial y sus empresas, para ello ofrecerá servicios de diseño web y software para empresas de Malabo, Bata, Ebebiyín, Aconibe o Añisoc entre otras ciudades importantes del país a través de la subsidiaria Go y su nueva compañía Basilé Marketing, en honor al pico más alto del país centroafricano.

La calidad del servicio de esta compañía experta en el desarrollo de software a medida para empresas ha sido lo que la ha llevado a ganarse la confianza como para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud como la gestión sanitaria frente al covid de un país.



