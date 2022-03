Césped artificial: ¿Qué hacer cuando llueve? Por SINTETICGRASS Comunicae

viernes, 25 de marzo de 2022, 13:51 h (CET) Evitar las sorpresas desagradables con el césped artificial. Disfrutar de todas las ventajas del césped artificial en el jardín, en la terraza o en el balcón, pero sin preocuparse de cómo reaccionará esta bonita decoración ante las lluvias intensas Calidad, instalación, prestaciones técnicas... A continuación, en este artículo se muestran algunas consideraciones que hay que tener en cuenta al elegir césped artificial.

Es importante saber que el césped artificial, si es de buena calidad y está bien instalado, no tiene por qué verse afectado por los cambios climáticos, ya que su permeabilidad debe permitirle evacuar muy rápidamente una gran cantidad de agua.

Hay que tener en cuenta que un buen césped artificial tiene que ser resistente, a prueba de podredumbre y quizás sorprenda saber que también puede proteger el terreno contra la erosión por cárcavas.

¿Cómo reacciona el césped artificial cuando llueve?

La mayoría de césped artificial está fabricado con una superficie de drenaje totalmente permeable y dispone de varias características para hacer frente a los problemas generados por la lluvia:

Permeabilidad: un agujero cada 15 cm

La trama del césped artificial se perfora periódicamente cada 15 cm. Esta constelación de orificios (de unos 3 mm cada uno), permite una perfecta, homogénea y rápida evacuación del agua de lluvia en toda la superficie. La lluvia simplemente pasará a través del césped.

Un volumen de drenaje capaz de hacer frente a tormentas

En las localidades donde las precipitaciones pueden ser fuertes es interesante determinar el volumen de agua que el césped artificial puede evacuar por hora:

Con una capacidad de drenaje de hasta 360 litros de agua por hora y por m², aún es posible que una superficie de césped artificial drene muchos litros antes de saturarse y por ello es importante tener en cuenta la capacidad de drenaje indicada.

El césped artificial, dondequiera que esté instalado, podrá drenar el agua de lluvia, incluso en caso de lluvias muy intensas.

Instalación de césped artificial en suelo blando: un arma eficaz contra la erosión por cárcavas

Incluso en caso de fuertes lluvias, el paso del agua por el césped artificial es más regular y uniforme. Este nuevo recubrimiento permitirá mantener el movimiento de tierras y evitará la formación de cráteres o surcos de erosión.

La instalación del césped artificial permite una mejora del drenaje y preservará el suelo de una erosión demasiado violenta durante las lluvias de primavera.

Drenaje del agua en el césped artificial: ¿puntos que no se debe descuidar?

Cuando se trata de césped artificial, lo que garantiza un buen drenaje es la calidad de la instalación. Un análisis preliminar de la superficie debe determinar los obstáculos que impiden un buen drenaje y ofrecer una solución satisfactoria durante la preparación del suelo.

- Césped artificial en balcones o terrazas

Cuando se decide instalar césped artificial es ideal pegar los bordes del balcón u otra superficie dura para fijarlo: los profesionales se aseguran de que siempre haya un camino suficiente para drenar el agua, asegurando que la cola no obstruya el drenaje.

- Comprobar y corregir pendientes

Tanto si se trata de un jardín como de una terraza, el agua que escurre por el césped artificial sigue los mismos caminos y se comporta exactamente igual que en el suelo. Es ideal utilizar una manguera con agua para observar cómo drena el agua en el suelo desnudo (antes de instalar el césped) para corregir cualquier impedimento.

- Rellenar los agujeros y hacer que desaparezcan los charcos

Todavía utilizando la manguera con agua, regar y apuntar los lugares donde se crean charcos de agua en el suelo (sin césped). Los profesionales se encargan de tapar cualquier cavidad para obtener una superficie en la que el agua drene completamente y con regularidad. Una ligera nivelación puede ser suficiente en terrenos duros.

- Comprobar la permeabilidad del suelo

Preparar cuidadosamente el suelo en función de la naturaleza de la superficie ayuda a optimizar la capacidad de drenaje.

- Utilizar arena, pero no cualquiera

Si la preparación del suelo requiere la adición de arena, hay que tener cuidado de no utilizar cualquier arena. Es imprescindible utilizar arena triturada 0/6 o 0/4. La forma irregular de los granos permite que se compacte en una capa extremadamente compacta.

Los profesionales nunca utilizan otros tipos de arenas, ya que los granos redondos no se compactan y se deslizarán bajo el césped, arrastrados por el agua de lluvia.

Lo más importante es recordar que, tanto si se trata de un jardín como de un balcón o una terraza, el agua que escurre por un césped artificial sigue los mismos caminos y se comporta exactamente igual que en el suelo desnudo. Se recomienda lavar con una manguera la zona a tratar y comprobar que no haya fujas y dejar que se seque antes de la colocación.

Preguntas frecuentes sobre la lluvia y el césped artificial

Algunos clientes preguntan con frecuencia sobre el comportamiento del césped artificial cuando llueve. Aquí hay algunas preguntas interesantes que merecen ser incluidas en este artículo:

¿Puede haber moho bajo el césped?

No. El césped artificial es una superficie sana y resistente a la podredumbre. Cuando el agua se drena adecuadamente a través de él, se seca rápidamente y no hay retención de humedad que favorezca la aparición de moho.

¿Disminuirá la permeabilidad del césped artificial con el tiempo?

Lo que podría limitar la permeabilidad del césped artificial es la obstrucción de la trama. En terrenos blandos, se instala un geotextil bajo el césped para evitar que la tierra o la arena obstruyan los agujeros. En suelos duros (terraza o balcón), basta con una limpieza anual con una hidro limpiadora para despejar el paso del agua.

¿La humedad hará que los clavos se oxiden?

En terrenos blandos, se recomienda fijar el césped artificial (sólo en los bordes) con clavos oxidados: el óxido se fusionará con la tierra y en unos meses constituirá la fijación más resistente que existe.

Conclusión

No hay que dudar en informarse sobre las características técnicas de los distintos productos que se ofrecen y en consultar a los instaladores profesionales de césped artificial.

Con la ayuda de una empresa especializada en venta de césped artificial, se beneficiará de una amplia experiencia y conocimientos para orientar las elecciones.

Una elección bien asesorada y una instalación meticulosa evitarán desagradables sorpresas.

El acogedor espacio que se creará instalando un césped artificial en el balcón, alrededor de la piscina o de la vivienda, no se verá afectado por la lluvia, ni siquiera por las tormentas más fuertes.

