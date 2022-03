Cronologic, un escape room dogfriendly en Barcelona Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 09:16 h (CET)

Al igual que muchas actividades físicas y de entretenimiento que requieren el uso de la lógica con trabajo en equipo, participar en un escape room es una excelente oportunidad para fomentar la autoconfianza, mejorar la comunicación, estrechar las relaciones interpersonales, reducir el sedentarismo y liberar serotoninas, la hormona responsable de regular, entre otras cosas, el humor, el apetito y las funciones intelectuales.

En la ciudad de Barcelona, Cronologic Escape Room figura como empresa pionera en este tipo de juegos por ser el más antiguo de toda España.

Desde el año 2015 ha incorporado a los perros dentro de sus juegos, como parte de los equipos participantes, convirtiéndose en el primer escape room dogfriendly del país. Esta situación le ha permitido posicionarse en el mercado, por la innovación que representa para los dueños poder disfrutar de un juego en su compañía.

Cronologic Escape Room, un espacio abierto para los perros Se trata de la única empresa que incorpora a los perros en la experiencia del juego del escape room, por lo cual cuentan con el equipo y voluntariado terapéutico apropiado, además de la formación en adiestramiento canino necesaria para atenderlos en la experiencia del juego. Para participar en la actividad, solo se tiene que indicar en la casilla correspondiente al momento de hacer la reserva, esta participación no tiene un coste adicional y permite integrar hasta dos perros.

En Cronologic aceptan todo tipo de perros. No recomiendan incorporar animales miedosos, por las características de la experiencia. En el juego se prepara agua fría y durante toda la actividad, cada equipo asume la responsabilidad y seguridad de los perros que incorporan. La empresa solo garantiza la higiene y limpieza de sus instalaciones para la comodidad y el bienestar de todos los participantes.

Importancia de las actividades físicas para los animales En el caso de los animales, el hecho de poder compartir experiencias con sus dueños disminuye su ansiedad y agresividad, sumado al fortalecimiento de los vínculos afectivos entre ambos. El juego es importante durante toda la vida de un perro, ya que contribuye con el desarrollo intelectual y una mejor comprensión de su entorno. Asimismo, contribuye a cumplir con las reglas de conducta, controlar su fuerza y reaccionar adecuadamente a los estímulos.

Adicionalmente, le permite relacionarse con otros perros y seres humanos, lo cual favorece su comunicación con terceros. En Cronologic, es posible compartir una aventura y experiencia inolvidable en compañía de los mejores rastreadores.



