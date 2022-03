Inteligencia de negocios para asesores de la mano de Profiture Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, con el uso de las nuevas tecnologías es posible optimizar los procesos dentro de una compañía. De hecho, cuando se requiere detectar fallos que impiden el aumento de la rentabilidad del negocio, existe un softwareque sea posicionado como una de las primeras plataformas en la nube orientadas al crecimiento de las empresas, la cual es llamada Profiture.

Este es un programa de gestión para asesorías, gestorías y despachos profesionales que permite identificar las nuevas oportunidades que pueden ser potenciales para el aumento de la rentabilidad, impulsando la productividad del equipo de trabajo. Se han registrado resultados positivos en el incremento de sus niveles de rentabilidad en quienes hacen uso de esta herramienta.

Los asesores pueden adquirir inteligencia de negocios Esta herramienta ofrece un seguimiento de la gestión del negocio que permite ahorrar tiempo y se enfoca en el análisis de cuatro puntos fundamentales: la rentabilidad, refiriéndose no solo al ámbito económico, sino con relación a la organización de los departamentos, las funciones de los empleados y en el grupo de clientes; la productividad, determinando el control de cada tarea, el tiempo dedicado a cada cliente, la carga del trabajo en equipo y de forma individual; el conocimiento, obteniendo una visión general de las incidencias de los clientes, y de las iniciativas de los empleados para optimizar los procesos; y la disponibilidad, ya que es una solución accesible durante las 24 horas y los 365 días del año que puede ser utilizada desde cualquier dispositivo y que centraliza la información al integrarse con la aplicación de gestión con la que la asesoría calcula las contabilidades, impuestos y nóminas de sus clientes: Sage, Wolters Kluwer, Diez Software, etc.

Este software de gestión ha sido diseñado tras un estudio exhaustivo de las tareas, los procesos y las estructuras comunes de los negocios y puede ser adaptada a las necesidades de cualquier empresa.

Aumentar la rentabilidad de la mano de esta herramienta Uno de los aspectos fundamentales de este software de gestión es el análisis de la rentabilidad de los negocios. Con Profiture se puede tener acceso inmediato a la rentabilidad por cliente y mes por cliente y año, por área, por responsable de área y mes, por empleado y mes y por clientes inactivos con ingresos. Con esta información y el uso de estas alternativas, ya no es necesario hacer los cálculos de forma tradicional, a golpe de hojas de cálculo que requieren tiempo de mantenimiento y se quedan desactualizadas con el tiempo, puesto que Profiture realiza todos los cálculos automáticamente. Por esta razón, son muchos los negocios que están implementando Profiture, ya que su sistema en la nube les permite obtener datos importantes para su crecimiento a corto plazo.

Para las asesorías, como prestadoras de servicios que son, su fin es aportar valor y lograr la rentabilidad. En este sentido, la plataforma reúne todas las características para orientarlas a ello, permitiéndoles ser capaces de tomar decisiones que les permitan ofrecer la mejor calidad de servicio a sus clientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.