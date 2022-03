FisioClinics Madrid sobre la importancia de tratar las dolencias físicas desde la raíz Emprendedores de Hoy

Únicamente en los momentos en que se presenta una lesión o alguna condición que conlleva rehabilitación, muchas personas recurren a el área de la salud de la fisioterapia.

Sin embargo, como parte de un cuidado general de la salud y el bienestar, la terapia física puede acarrear grandes beneficios a la vida de cualquier persona, que mejoran su condición física y pueden, incluso, prevenir lesiones.

Una de las mejores opciones para llevar a cabo este cuidado es FisioClinics Madrid, un centro especializado en terapia física que ofrece sus procesos terapéuticos no solo en caso de lesiones o requerimientos clínicos, sino también como parte de un cuidado integral de salud

Alternativas integrales en el cuidado de la salud FisioClinics Madrid ofrece un amplio repertorio de tratamientos para el cuidado de todo tipo de dolores, lesiones o condiciones que requieran de terapia física. Cuenta con diversas secciones especializadas en el cuidado terapéutico, entre las que destacan las áreas de fisioterapia y osteopatía, en las cuales ofrecen varias alternativas terapéuticas sin dependencia de componentes farmacológicos.

Su sección de fisioterapia cuenta con recursos, tanto técnicos como humanos, especializados en diversas técnicas, como terapia ortopédica y visceral, RPG, Electroestimulación, EPI y muchas otras. Estos tratamientos se aplican para intervenir sobre la raíz de la dolencia, la cual se determina mediante un diagnóstico terapéutico basado en ecografías musculoesqueléticas, que ofrecen un panorama claro sobre el problema a tratar, así como la técnica más efectiva en cada caso.

El área de Osteopatía, por otro lado, ofrece tratamientos a base de intervenciones manuales sobre las estructuras óseas para liberar bloqueos en los procesos fisiológicos y auto depurativos naturales del cuerpo que se generan por inflamaciones, lesiones y otras dolencias. Este proceso facilita el alivio de varias dolencias físicas, desde lesiones deportivas o procesos postoperatorios, hasta ciertas enfermedades crónicas como migrañas o deformidades craneales, entre otras tantas situaciones que ocasionan dolor.

La importancia de una salud integral La mayoría de las veces no se tiene en cuenta la salud hasta que se padece alguna enfermedad y, ante esta situación, se busca un alivio inmediato, sin importar, muchas veces, la causa detrás de estos problemas. Ese aspecto es el que destaca en la perspectiva de salud que ofrece FisioClinics, una red de centros terapéuticos que, además de su reciente apertura en Madrid, ofrece sus tratamientos en Bilbao, Logroño y Palma de Mallorca.

En todas sus clínicas, el enfoque funciona bajo las mismas bases, que consisten en hallar los orígenes de la dolencia que aqueja a cada paciente y ofrecer el tratamiento más efectivo para cada situación. Para cuidar la salud de sus pacientes, no basta con tratar los síntomas o las dolencias en el momento que se presentan, sino que se debe atacar las causas estructurales detrás de estas dolencias.



