jueves, 24 de marzo de 2022, 16:44 h (CET) El estudio tuvo como principal objetivo hacer un diagnóstico del impacto que ha tenido la pandemia para las micro/pymes madrileñas. La iniciativa se enmarca en el proyecto "CambiamODS Madrid", que busca sensibilizar, en materia de los ODS, a la ciudadanía madrileña El contexto de la pandemia ha transformado las dinámicas sociales y económicas, dejando al desnudo la importancia de la salud del planeta y lo esencial de los cuidados, como sostén de la vida. Es por ello que la ONG Unimos Internacional, con el apoyo de la Fundación Copade, ha realizado el estudio “Las micros y pequeñas empresas en el contexto de la pandemia desde un enfoque de género” con el objetivo de identificar la percepción y acción sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el enfoque de género; y, asimismo, mostrar las potencialidades que se pueden trabajar con este sector empresarial.

El informe presenta un diagnóstico del impacto que ha tenido la pandemia para las micro y pequeñas empresas madrileñas, además de las estrategias que han llevado a cabo para paliar sus efectos, la contribución de estas empresas a los ODS y muy en especial conocer el grado de implicación del enfoque de género en su actividad empresarial.

A modo de conclusiones generales, se puede decir que

1. Si bien el conocimiento de los ODS ha ido en aumento entre las micro y pequeñas empresas madrileñas en los últimos años, aún depende de varios factores como el generacional, el servicio/producto que se ofrece o el modelo de negocio.

2. En muchos casos, las empresas contribuyen directa o indirectamente, aunque no siempre de forma deliberada, a la consecución de los ODS. En especial lo hacen aquellas nacidas en los últimos 10 años y desarrollan su actividad en el comercio electrónico.

3. Los roles de género persisten entre el pequeño negocio y se manifiesta de múltiples formas: feminización y masculinización de ciertos sectores. Las empresas propiedad de mujeres están más vinculadas a los sectores de servicio y comercio minorista (sectores que tuvieron una baja de la demanda por los cierres y restricciones). Suelen ser negocios operados por una sola persona, en este caso, las mujeres emprendedoras. Esta situación tiene una razón estructural, ya que el peso de la conciliación familiar recae sobre todo en las mujeres y es el sector servicios que permite más adaptarse a esas responsabilidades.

4. Más del 50% de las empresas diagnosticadas afirman haber implementado medidas relacionadas con la cultura organizacional (gestión de recursos humanos y persona) y el marketing (formas de promocionar sus negocios sin caer en estereotipos de género y con imágenes y lenguaje inclusivos), para contribuir al ODS 5 (igualdad de género).

5. La COVID-19 no ha hecho sino confirmar el papel del pequeño negocio como agente dinamizador del tejido social de los barrios, cuyo efecto catalizador está estrechamente ligado a la consecución de los ODS generando espacios de interacción entre vecinos y vecinas, solidaridad, comercio de proximidad y relaciones sociales de confianza y apoyo mutuo.

Sobre el proyecto CambiamODS Madrid

En 2021, la Fundación Copade y la ONG Unimos Internacional, con el apoyo de Sustainable StartUp.CO y la financiación del Ayuntamiento de Madrid – pusieron en marcha el proyecto CambiamODS Madrid, una iniciativa que busca sensibilizar en materia de ODS y a través de las pymes y el pequeño comercio, a toda la ciudadanía madrileña, para fortalecer el compromiso y ayudar a construir una ciudad más inclusiva, segura, resiliente y sostenible.

A lo largo de los últimos meses, se han realizado diversas actividades que implicasen a la población madrileña en el conocimiento, compromiso, y acción para cumplir juntos las metas de los ODS en nuestra ciudad.

Además del informe, las entidades elaboraron una “ Guía de referencia para mejorar el impacto en entornos sociales y ambientales” , un documento práctico y sencillo que servirá, de forma ágil, para que el pequeño comercio y las pymes de nuestra ciudad tengan una referencia económicamente asumible para mejorar su impacto en sus entornos sociales y ambientales donde opera. Asimismo, se deja a disposición al final de esta Guía, un listado de las Metas asociadas a cada uno de los ODS, dirigida especialmente a pymes, para que sirva de orientación de cómo contribuir al cumplimientos de dichos Objetivos. Para descargarla, hacer clic aquí: Guía CambiamODS Madrid

*Este y otros materiales producidos en el marco del proyecto “CambiamODS Madrid” son de exclusiva responsabilidad de la Fundación Copade y de la ONG Unimos Internacional y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Ayuntamiento de Madrid.

Descargar el informe aquí: https://bit.ly/3M8Ynwr

