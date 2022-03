Grabación de podcasts en las salas especializadas de Mastermind Place Madrid Emprendedores de Hoy

La industria del entretenimiento ha ido diversificándose a lo largo de los últimos años. Esto se debe a la aparición de nuevas tecnologías y diferentes formatos, los cuales están pensados para funcionar como herramientas que aporten un nuevo enfoque al proceso comunicacional tradicional. El podcast ha sido una de las innovaciones más representativas y relevantes.

“Estamos en la era de la audificación”, asegura Andoni Orrantia, subdirector de programación de COPE y autor de Diez claves para contar buenas historias en podcast. Teniendo esto en consideración, aquellas personas que viven en España y están interesadas en formarse en este formato encontrarán un excelente aliado en los estudios especializados como Mastermind Place Madrid. Este cuenta con dos salas exclusivas de grabación de podcast, ideales para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto con calidad profesional.

El podcast: una herramienta comunicacional en la cultura popular Con el paso del tiempo, la popularidad y demanda de ciertos medios de comunicación tradicionales ha ido disminuyendo considerablemente. Esto se debe principalmente al fenómeno de la digitalización, el cual ha desplazado a formatos como el periódico, la radio y la televisión en busca de alternativas capaces de ofrecer contenido de manera más selectiva y de forma inmediata.”En el año 2020, el 93,2% la población entre 16 y 74 años de España usó internet, lo que supone 32,8 millones de usuarios”, según el II Estudio sobre la voz y el audio en España por SEIM.

Una de las principales peculiaridades del podcast es que se trata de un formato que está disponible al público las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ya no es necesario sintonizar una emisora o canal en particular a determinada hora del día para obtener información acerca de los sucesos del día o disfrutar de un espectáculo de entretenimiento en concreto.

Gracias al podcast, el usuario puede acceder al contenido donde sea y cuando sea. Además, este formato también es sumamente popular en la actualidad por su versatilidad. Después de todo, hoy en día es sumamente sencillo encontrar podcast con temáticas para todos los gustos, incluyendo tópicos como música, deportes, sucesos, historia, cine y cualquier otro tema de actualidad que resulte atractivo para la audiencia.

“En España se han escuchado más podcasts, pero sobre todo se han escuchado en más momentos y otros lugares diferentes a los mayoritarios hasta ahora. Mientras que en nuestro I Estudio sobre Voz y Audio, el 67,5 % decía escucharlos en casa, en 2020 el porcentaje sube hasta el 76,1%.”, según el II Estudio sobre la voz y el audio en España por SEIM.

Mastermind Place Madrid: el espacio perfecto para alquilar salas de podcast en Madrid En la actualidad, el podcast ha funcionado como una excelente herramienta para adquirir posicionamiento y popularidad dentro del mundo de internet. Siempre que el mismo esté bien construido, será capaz de llamar la atención de la audiencia. Por esta razón, es un excelente espacio para promocionar diversos productos o servicios.

“La realidad es que la gente tiene el audio incorporado, y cada vez más, a sus rutinas diarias, no solamente al transporte público. Tienen identificados determinados podcast que les gustan y consumen mientras están trabajando”, Idoia L. Cantolla, responsable de contenido de Podimo en España.

Afortunadamente, para hacer un buen podcast no es necesario contar con entrenamiento o formación profesional alguna. Para que el mismo tenga éxito, lo recomendable es contar con un buen equipamiento y servicio técnico, ideal para grabar correctamente y con altos estándares de calidad todo el programa. Sumando a su accesibilidad, están las cifras que confirman el enunciado principal: estamos en la era de audificación.

“Tres de cada cuatro internautas españoles sabía en 2020 qué era un podcast. O lo que es lo mismo, solo un 25,4% los encuestados dijo no conocerlo comparado con el 32,2% hace un año. Y casi la mitad, un 47,1%, los consume, lo que representa un incremento de más de seis puntos porcentuales con 2019.”, según el II Estudio sobre la voz y el audio en España por SEIM.

Entre las razones que invitan a los oyentes a reproducir un podcast, está de primer lugar el poder oírlo cuando quieran (28 %), siguiendo el aprender nuevas cosas (25 %), entretenerse o relajarse (21 %) y, por último, informarse (11 %).

Y como en todo boom histórico, a medida que aumenta el mercado del podcast, aumenta también la competencia y la necesidad de mejorar la calidad del producto. Hoy día los creadores de podcast se enfrentan a una mayor competencia mucho más profesional que hace, apenas, 2 años atrás. Se deja atrás el grabarse con un micrófono de 10 € en una habitación, para buscar productoras y estudios que inviertan en la profesionalización del podcast.

“Lo que estás creando es un producto que tiene muchas dimensiones, más allá del contenido en audio. Tienes que saber cómo venderlo ‘marketinianamente’, cómo darle una imagen gráfica, crear una imagen de marca… Al final, se demuestra que lo que vale es el contenido de calidad”, afirmaIdoia L Cantolla, responsable de contenido de Podimo en España.

En Madrid, uno de los mejores espacios para grabar podcast de manera profesional es Mastermind Place Madrid, un espacio que cuenta con dos exclusivas salas de grabación, ideales para realizar podcast de manera individual o grupal de forma sencilla. Después de todo, la misma cuenta con todo el equipo para llevar a cabo tanto la grabación como la edición de podcast, todo por tarifas competitivas y accesibles a todos los presupuestos.



