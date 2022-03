El diseño de páginas web como estrategia para conseguir más ventas, por Angal Informática Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 10:16 h (CET)

Vender por internet se ha convertido en una prioridad para las empresas que buscan expandir su crecimiento. Sin embargo, hoy en día, tener un portal digital con una buena estética no es suficiente, es necesario que el diseño de páginas web esté bien planificado en función de lo que se quiere transmitir y de los objetivos del negocio.

Angal Informática es una empresa que cuenta con más de 15 años de experiencia ofreciendo soluciones tecnológicas para compañías de diversos sectores. Cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos en diseño web que se dedican a crear sitios web que consiguen atraer clientes potenciales y generan más ventas.

¿Cómo hacer un diseño web para vender más?, por Angal Informática Un buen diseño web puede marcar la diferencia entre un sitio sencillo y fácil de entender que atraiga tráfico, a uno que no lo haga. Al respecto, Angal Informática ofrece algunas recomendaciones para crear una página web que atraiga personas y que influya de manera positiva en su decisión de compra.

La optimización de los elementos del sitio web es un elemento fundamental, aseguran los expertos. Debido a esto, se deben ubicar las categorías de los productos de manera fácil y visible dentro del portal. Asimismo, sugieren colocar módulos de productos relacionados e imágenes y textos con información relevante que llamen la atención del usuario y lo inviten a realizar su compra.

El color es otro factor esencial, es necesario que su elección esté relacionada con la temática de la tienda y con los productos que se ofrecen.

Por último, recomiendan diseñar una web con un hosting rápido y fiable que minimice los tiempos de carga y garantice una experiencia de compra más segura y eficiente.

Un sitio web bien diseñado en función de los objetivos de la empresa, convertirá usuarios en clientes, de ahí la importancia de contar con un equipo de expertos en el sector.

Servicio de diseño web personalizado Cada empresa es única y por esta razón, Angal Informática ofrece soluciones adaptadas a cada una de ellas, involucrándose en cada proyecto desde principio a fin. Para ello, la empresa cuenta con un equipo de profesionales que se dedican a trabajar mano a mano con los clientes, escuchando sus necesidades y asesorándoles en el diseño más apropiado para su página web.

Sus servicios abarcan el diseño del sitio y su implementación en software como WordPress, Prestashop o Woocommerce, dependiendo del tipo de negocio. Además, disponen de un equipo de marketing que se encarga de aplicar las estrategias de posicionamiento SEO adecuadas para ubicar a los sitios web en los primeros lugares de búsqueda en internet.

Actualmente, la empresa atiende a clientes de manera presencial en su sede situada en Castellón, pero también ofrecen servicios a toda España a través de su página web. De este modo, se postulan como una gran opción para empresas y autónomos de cualquier parte del país interesados en crear plataformas digitales que atraigan clientes potenciales y generen un mayor número de ventas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.