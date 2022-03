Cursos de ciberseguridad con certificaciones oficiales​, de la mano de Multiply School Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 09:54 h (CET)

La era digital ha hecho que la seguridad sea indispensable para el resguardo de la información, así se protegen los sistemas de datos, software y hardwares que estén conectados a una red de internet, tanto para particulares como empresas, ya que evitan ataques cibernéticos, robos y la usurpación de identidad.

Los cursos de ciberseguridad eran en un principio para aficionados de la informática, sin embargo, con la evolución de la tecnología, esto ha cambiado. Multiply School cuenta con formaciones online efectivas y actualizadas con certificaciones deEthical Hacker Security Training y CISSP Security Training enfocados en la protección de datos.

Certificaciones de reconocimiento internacional en los sistemas de seguridad informática Los ataques a ordenadores, servidores y sistemas electrónicos ponen en riesgo la confidencialidad personal y organizacional. Por esta razón, Multiply School ofrece a sus alumnos dos programas con certificación a nivel mundial. Por un lado, el CISSP Security Training, una de las certificaciones más importantes, ya que al obtenerla se cuenta con conocimientos técnicos para operar, diseñar e instalar los sistemas de seguridad empresariales más complejos, con el objetivo de proteger la información de ataques cibernéticos.

Por otro lado, está la certificación de Ethical Hacker Security Training que tiene como objetivo aprobar el examen oficial de CEH (Certified Ethical Hacker). En él, se conocerán las herramientas necesarias para pensar como un hacker de forma ética. También se desarrollan las competencias para escanear sistemas, abordar las diferentes formas de ataques, obtener acceso a software, mantenerlo y no dejar rastro ante la acción. Asimismo, aprenderán a crear un plan de evaluación en la seguridad, con conocimientos de Hacking y Testing.

Los riegos de un ataque cibernético en el 2022 Actualmente, no depender de internet es realmente difícil. Cuando se trata de información, las medidas de seguridad informática son necesarias para evitar ataques cibernéticos, que traen como consecuencia la extorsión al entrar en un sitio web personal o de empresa, una agresión digital comúnmente llamada como ramsonwere.

Son distintas las formas en que los hackers realizan los asaltos a través de internet, entre ellos se encuentran los Malware, un software que tienen como fin, infiltrarse para dañar los sistemas, tal y como lo podría hacer un virus. También están los gusanos, que cuando infectan un ordenador, realizan una copia de la información y la difunden en la red. Asimismo, los Spyware que son programas espías con el propósito de obtener información de forma silenciosa. Existen numerosas metodologías que buscan incurrir en agravios a través de la web, que requieren de un profesional en ciberseguridad para evitarlos.

Multiply School se encuentra en el top tres de formadores de profesionales y empresas con dinámicas entretenidas, efectivas y actualizadas de forma online. Además, se caracterizan por trabajar con las últimas tendencias del mercado, enfocadas a obtener resultados 100 % efectivos.



