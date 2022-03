if7sports organiza partidos de fútbol 7 a nivel amateur en Madrid Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 16:43 h (CET)

Suele suceder que entre amigos y familiares no se comparten las mismas aficiones a los deportes. Pero para unificar a todas las personas amantes de la práctica del fútbol amateur, if7sports creó un espacio digital donde todas las personas en Madrid pueden conseguir partidos de fútbol 7 todos los días de la semana a cualquier hora.

La actividad perfecta para futbolistas amateur en Madrid El fútbol es un deporte que durante años ha unido a muchas personas alrededor del mundo, así como también ha inspirado a más de uno a ponerse sus tacos, salir al campo y mostrar todas sus habilidades. No obstante, concretar un equipo completo para jugar en Madrid no es tarea fácil. Ahora, con la ayuda de if7sports, se organizan partidos todas las semanas con horarios flexibles, donde todos los hombres y mujeres amantes de este deporte pueden conocerse y participar en todos los partidos que deseen.

Gracias a esta plataforma, donde los interesados pueden generar un perfil deportivo y gestionarlo por la aplicación móvil, se organizan alrededor de 100 partidos al mes. Desde esta plataforma se agendan partidos todos los días de la semana, incluido el fin de semana, con campo abierto para reservar una plaza y a un precio económico.

Además, los creadores buscan ofrecer un servicio de fácil acceso y personalizado, por lo que de igual manera, el organizador incluye a los jugadores con más tiempo en la plataforma al partido que quieran con un simple mensaje.

Es importante mencionar que if7sports, más allá de ofrecer un punto de encuentro para los futbolistas amateur en Madrid, proporciona todo el equipamiento deportivo, como balones en excelente calidad, chalecos de color para identificar a cada equipo.

¿Qué saber antes de inscribirse? Sabiendo que el fútbol es un deporte basado en el compañerismo y el trabajo en equipo, las reglas de la plataforma están bien especificadas para evitar inconvenientes tanto para los participantes, los organizadores y el espacio de juego.

Entre ellas incluyen la asistencia de los jugadores, detallando que no pueden retirarse 24 horas antes de la fecha del partido para evitar las posibles faltas, haciendo que el equipo de 7 quede incompleto. Además, deben llegar al partido 15 minutos antes del inicio para comenzar a la hora pautada.

Aunado a ello, si varias personas coinciden en los partidos y crear sus propios equipos, se les puede conseguir un equipo rival. Como estás, existen muchas posibilidades en la plataforma, la cual está disponible para toda la comunidad del fútbol amateur en Madrid.



