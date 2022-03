El Servicio de Salud de les Illes Balears ha recibido ayudas europeas de casi 75 millones de euros para combatir la COVID-19 Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 13:59 h (CET) La gestión de las ayudas europeas realizada por el Servicio de Salud de les Illes Balears (IB-SALUT) para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha sido reconocido como "buena practica" por el Programa Operativo FEDER 2014-2020. Las ayudas ascienden a 74.943.100 €, de los que 44.161.188 euros corresponden al PO FEDER y 30.781.822 euros al Instrumento de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-UE) La gestión de las ayudas europeas realizada por el Servicio de Salud de les Illes Balears (IB-SALUT), dependiente de Conselleria de Salud y Consumo, para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha sido reconocido como “buena practica” por el Programa Operativo FEDER 2014-2020. Hasta la fecha las ayudas ascienden a 74.943.100€, de los que 44.161.188€ corresponden al PO FEDER y 30.781.822€ al Instrumento de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-UE).

Estos fondos fueron destinados a la adquisición de material sanitario para proteger al personal sanitario y los enfermos y evitar los contagios como Equipos de Protección Individual (EPIS: mascarillas, guantes, cubre zapatos, batas, monos y pantallas personales), material para la realización de pruebas diagnósticas (tests), así como los gastos derivados del transporte de material a las Illes Balears.

En el conjunto de la UE, gracias a la contribución de los fondos FEDER de la Unión Europea, se han adquirido un total de 468 respiradores y 4.841 dispositivos e instrumental médico, para apoyar el tratamiento de los pacientes para aumentar la capacidad de prueba para diagnosticar, infraestructura de refrigeración de la vacuna, además de más de 56 millones de equipos de protección individual (EPIs).

Rápida respuesta

De acuerdo con el decreto que declaraba el Estado de Alarma, únicamente el Servicio de Salud de las Islas Baleares podía importar el material sanitario para hacer frente a la pandemia y, además, debía suministrarlo a otros organismos y entidades (Consejos insulares, residencias, hospitales de la red pública, etc). Así, con el fin de dar una respuesta firme a esta situación de grave crisis de salud pública en todo el archipiélago, el Servicio Regional de Salud redobló los esfuerzos para la adquisición de una mayor dotación de material de protección sanitaria, complementando el realizado por el Ministerio de Sanidad".

En esta situación, el Servicio de Salud de las Islas Baleares decidió comprar directamente el material sanitario en China. Para ello identificó y contactó con proveedores chinos, realizó los trámites oportunos con las aduanas chinas, revisó los contratos y gestionó el transporte desde el origen hasta el destino, tramitó el expediente administrativo acorde a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares de 18 de marzo de 2020 y la Ley de Contratos del Sector Público e informó de la contratación al Consejo de Gobierno.

Buscar financiación

Desde hace años el Servicio de Salud de las Islas Baleares ha acudido a los Programas FEDER para financiar diferentes proyectos y encontró en el Programa Operativo FEDER 2014-2020 una oportunidad para reforzar sus capacidades de respuesta a la crisis de salud pública provocada por la COVID-19. De esta manera, justificó dentro de este programa y a través del gasto derivado de 38 contratos de adquisición y transporte de material sanitario, ayudas por un importe de 44.161.188 euros.

Iniciativa REACT-EU

En la búsqueda de fondos que permitieran mejorar su respuesta a la pandemia, el Servicio de Salud de las Islas Baleares acudió también a la iniciativa REACT-EU de ayuda a los territorios para fortalecer el Estado del Bienestar, blindar los servicios públicos y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19. REACT-EU forma parte de un paquete de ayudas europeo más amplio aprobado por la Comisión Europea en julio de 2020, denominado Next Generation EU, que alcanza una cifra total de 750.000 millones de euros para el conjunto de Estados Miembros.

En el caso de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la asignación REACT-EU es de 300 millones de euros, de los cuales 30.781.822€ se han destinado a la compra de equipos de protección individual, respiradores, dispositivos e instrumental médico y servicios de refuerzo por Servicio de Salud de las Islas Baleares, en respuesta a la crisis provocada por la COVID-19.

Hasta la fecha se han enviado para su justificación un total de 273 contratos de emergencia relacionados con la adquisición equipos de protección individual (EPI), material para hacer pruebas diagnósticas (test), derivaciones de pacientes y asistencia sanitaria de personas afectadas por la COVID-19, servicios de refuerzo (limpieza y desinfección, lavandería, residuos, vigilancia y seguridad). Asimismo, se financiará por este fondo el contrato mixto de suministro y obra para la adquisición e instalación de un equipo de tomografía axial computarizada (TAC) de 64 detectores en el Hospital de Manacor por un importe de 452.000 euros.

Además, en estos momentos se está preparando el envío de los contratos derivados del Acuerdo Marco AM 2020/070 del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por un importe de 12.301.200 euros, y también se financiará el Acuerdo Marco de adquisición de material necesario para hacer frente al Covid-19 para los centros hospitalarios dependientes del Servicio de Salud de les Illes Balears, cuyo importe máximo de gasto anual es de 4.933.000 €.

“La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la eficacia y la oportunidad de los programas PO FEDER 2014-20 y REACT-EU, que nos ha permitido ofrecer a los ciudadanos una respuesta rápida y eficaz en una situación de crisis sanitaria, ofreciendo una fuente de financiación clave en una situación de emergencia global” afirman. “Una oportunidad -añade- que se ha sabido gestionar eficazmente gracias a la colaboración de organismos como el Servicio de Salud de les Illes Balears (IB-SALUT), la Conselleria de Salud y Consumo y la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alexa Lace vuelve con fuerza con pop en español Adecco busca 40 teleoperadores/as de atención al cliente en Gijón El Servicio de Salud de les Illes Balears ha recibido ayudas europeas de casi 75 millones de euros para combatir la COVID-19 "El comedor escolar es un lugar que necesita una desinfección y una limpieza más cuidada", según Limpieza Pulido Las matemáticas, un juguete de niños con Centro Juguete