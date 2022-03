Off-Real, la marca de ropa que mezcla la calidad con la sostenibilidad Emprendedores de Hoy

La ropa de lujo siempre ha sido un nicho reducido entre los amantes de la ropa, al que solamente unos pocos tienen acceso. Se trata de prendas elaboradas cuidando los detalles y utilizando siempre materiales de primera calidad para su confección.

Sin embargo, hasta ahora no se había escuchado en el mercado hablar de ropa de lujo con sello sostenible, donde no solo la calidad está presente, sino también el compromiso con el medioambiente. Este es, precisamente, el concepto sobre el cual se ha creado Off-Real, una innovadora marca que ha llegado para revolucionar la industria de la moda con ropa sostenible.

Una marca que rompe los estereotipos Todo comenzó con el sueño de dos hermanos que durante años fueron fraguando la idea de crear una marca que fuese diferente a lo que la moda actual está acostumbrada y que, por lo tanto, debía ofrecer características únicas e innovadoras. Así fue como nació Off-Real, una marca online de ropa fundada en el año 2020, constituyendo un movimiento que no solo cambiaría la vida de sus fundadores, sino que sentaría las bases para una nueva forma de moda. El resultado de todo esto es una marca que está compuesta por elementos que se usan en el día a día, con un estilo claramente atemporal que contrasta sobremanera con el ruido del destructivo ciclo de la moda actual. Cada pieza está diseñada y confeccionada con materiales de primera calidad, con un estilo de lujo, pero que no deja de ser juvenil y moderno. En definitiva, una marca que rompe los estereotipos.

Creada para difundir un mensaje de concienciación No solo la calidad y la belleza de cada uno de sus diseños son el sello principal de Off-Real, sino que además los distingue la sostenibilidad. Efectivamente, todas sus prendas son elaboradas utilizando materiales orgánicos, reciclados y de origen natural. De hecho, el principal material utilizado por la marca para sus diseños es el algodón orgánico, cultivado sin el uso de contaminantes o componentes químicos. De manera que en Off-Real fusiona dentro de sí, 4 características fundamentales en la moda actual, que son el estilo, la comodidad, la calidad y la sostenibilidad. La idea de crear productos partiendo de este tipo de materia prima tiene como objetivo enviar un mensaje claro y tiene que ver con crear conciencia ecológica en las personas, en favor de un futuro más sano y limpio para las nuevas generaciones.

Actualmente, Off-Real cuenta, no solamente con una página web oficial, sino también con un perfil en Instagram. A través de ambas plataformas pone a disposición todo su catálogo de moda sostenible de lujo y, además, sirve perfectamente para adquirir cualquiera de sus productos vía online.



