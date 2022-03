La Guía Kit Digital, el blog que aporta toda la información disponible sobre el Kit Digital Emprendedores de Hoy

Actualmente, la digitalización forma parte del día a día de las personas. Internet se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas, ya que es la ventana perfecta para expandir la visibilidad de su negocio a todo un país y al resto del mundo.

Para ayudar a las compañías a tener todo lo que necesitan y dar el paso hacia la digitalización, están los servicios de iDeo Agencia Digital, un agente digitalizador que, además de realizar proyectos de todo tipo en cuanto a herramientas digitales, cuenta con un completo blog donde se ofrece información importante acerca de esta área.

Un programa destinado a promover la digitalización en 2022 El programa Kit Digital consiste en una subvención a fondo perdido de parte de NextGenerationEU, con el fin de promover la transformación digital de pymes y autónomos que quieran formar parte de la nueva era digital. Hasta ahora, el plan refleja la posibilidad de entregar hasta 12.000 € en subvenciones, con el fin de que los negocios despeguen y atraigan a muchos más clientes, aprovechando todas las ventajas que ofrecen las herramientas digitales de hoy en día.

Con la ayuda de este programa, tanto autónomos como pymes podrán realizar proyectos de todo tipo: software, apps móviles, páginas web, tiendas online, implementación de entornos de teletrabajo, etc. También aquellos que tienen que ver con hardware, lo que incluyen routers, antivirus de red, VPN y firewalls, videoconferencias, entre otros.

La Guía Kit Digital Poder acceder a estas subvenciones no es una tarea complicada. De hecho, obtener toda la información necesaria acerca de lo que implica y lo que abarca el programa de subvenciones se puede encontrar en su blog llamado La Guía Kit Digital. Este es un espacio, dentro de su página web, donde regularmente se publica tanto información como noticias de interés en distintas categorías, tales como consejos y trucos, madurez digital, índice de intensidad digital, etc. Incluso allí se encuentran detallados los pasos necesarios que debe seguir el interesado para poder acceder a las subvenciones fácilmente.

También se pueden encontrar especificados los requisitos que las empresas deben cumplir para poder beneficiarse del programa. Por último, en La Guía Kit Digital hay muchos artículos que pueden ser de gran ayuda para las compañías en general, ya que tocan temas importantes del mundo de la digitalización, como el posicionamiento web, la reputación online, cuáles son las empresas que no pueden aplicar para el Kit Digital, etc.



