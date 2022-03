Depuradora de agua residual y fosa séptica, ¿cuál elegir y por qué? Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Las aguas negras y grises deben ser tratadas antes de ser vertidas a sus cauces naturales para evitar problemas medioambientales y sanciones administrativas. Sin embargo, a la hora de plantearse la compra de un sistema para tratar las aguas residuales pueden surgir muchas dudas. Sobre todo, si no se tiene conocimiento previo de este sector.

Muchas personas se plantean la posibilidad de invertir en fosas sépticas o depuradoras de aguas residuales sin conocer las ventajas y desventajas de cada sistema. Depuradoras MSB, compañía pionera en ofrecer soluciones para el tratamiento de aguas residuales, ofrecen las herramientas necesarias para realizar la mejor elección.

¿Qué diferencia hay entre las depuradoras de aguas residuales y las fosas sépticas? Las depuradoras de aguas residuales y las fosas sépticas forman parte de los equipos de saneamiento más usados para la depuración de aguas residuales en los hogares. Sin embargo, cada uno cuenta con ventajas y desventajas que son necesarias conocer a la hora de elegir comprar uno de estos sistemas.

El sistema de fosa séptica es más simple y, por lo tanto, requiere un menor coste inicial. Sin embargo, los gastos en gestión y mantenimiento son los más elevados. Esto se debe a que las autoridades de control competentes exigen a los usuarios que instalan estas fosas contratar los servicios de empresas autorizadas para la gestión de residuos. Por esta razón, solo resultan convenientes para viviendas de ocupación esporádica, con pocas personas, donde se necesite una intervención de retirada de aguas residuales menor a dos veces por año.

Por su parte, las depuradoras de agua residuales son las más utilizadas en países avanzados. Tienen una estructura compacta que permite un mayor aprovechamiento del espacio y son de fácil mantenimiento y limpieza. Permiten un rendimiento de depuración muy elevado, por tanto, son útiles para una mayor cantidad de habitantes en las viviendas. A diferencia de las fosas sépticas, no expulsan malos olores ni gases contaminantes y permiten la reutilización del agua tratada.

Depuradoras MSB dispone de equipos de tratamiento de aguas de alta calidad En Depuradoras MSB ofrecen depuradoras de aguas residuales para viviendas unifamiliares que sirven para sustituir las fosas sépticas. De este modo, se consigue retirar este sistema obsoleto, a la vez que se asegura un desarrollo sostenible y la protección del medioambiente.

MSB compac y MSB iBag son pequeñas estaciones depuradoras de aguas residuales que funcionan por oxidación total. Están pensadas para realizar un saneamiento autónomo de viviendas. Su instalación se realiza de manera sencilla y puestas en marcha los costes de ejecución son bajos. Este tipo de depuradoras están configuradas en un solo depósito y están diseñadas bajo principios de economía. Además, realizan su función sin emitir olores ni ruidos.

En Depuradoras MSB ofrecen productos que superan los estándares de calidad emitidos por la Unión Europea. La MSB compac y la MSB iBag representan una alternativa respetuosa con el medio ambiente para el tratamiento eficaz de aguas residuales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.