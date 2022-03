Energías renovables para uso doméstico con Estudio Termosolar, ¿cuál es la mejor opción? Emprendedores de Hoy

La sociedad está cambiando, y con ella se incrementa la preocupación por aprovechar al máximo los recursos renovables. En este sentido, se está promoviendo el uso de múltiples equipos y aparatos electrónicos, así como la incorporación de placas solares en los hogares con el fin de producir energía limpia e inagotable.

Estudio Termosolar lleva más de 10 años en esta nueva revolución, ofreciendo a sus clientes en Canarias la instalación de placas de energía fotovoltaica en sus viviendas para la generación de energía solar o termosolar. Esto, además de ayudarles a producir energía ecológica, local e independiente, les permite ahorrar mucho en sus facturas de luz y agua. Pasan de ser solo consumidores, a productores de su propia energía.

¿Cuál es la mejor opción para producir energía renovable en el hogar? Actualmente, las placas de energía fotovoltaica son una de las opciones más favorables para producir energía en el hogar por su precio asequible, alta durabilidad y su capacidad para generar energía 100 % limpia y renovable. Además, estas placas son silenciosas, por lo que evitan la contaminación sonora. De igual manera, ayudan a reducir la huella de CO₂, lo que ayuda a evitar la desertificación.

Para instalar estas placas de forma rápida y sencilla, Estudio Termosolar realiza un estudio previo, ya que no instalan por packs, sino en función de la localización y características de la vivienda, y el uso que se hace de la energía en cada hogar, gracias al trabajo de sus ingenieros y mediante el uso de tecnología de última generación. A su vez, son expertos en el ahorro de energía en los hogares, reduciendo considerablemente el consumo de electricidad y el coste de agua caliente en los mismos. Tener una reunión con ellos, por videollamada o de forma presencial, significa conocer nuevas formas de ahorro en el hogar, incluso aunque no se instalen renovables.

¿Por qué contratar a Estudio Termosolar? Una característica que distingue a Estudio Termosolar de otras empresas es que evalúa la vivienda y condiciones de sus clientes antes de realizar la instalación de las placas solares. De esta manera, se asegura de dar un servicio personalizado, adaptándose a las necesidades de sus contratistas y ofreciendo equipos más eficientes y duraderos. Además, la tecnología en aparatos fotovoltaicos que utilizan es totalmente escalable e incluyen hasta un año de servicio técnico gratuito (que se puede ampliar de forma económica durante toda la vida de la instalación).

El servicio no termina tras instalar, sino que realizan constantemente una doble monitorización (cliente-empresa) de las placas instaladas en los hogares. Esto con el objetivo de dar la mayor comodidad y seguridad a sus clientes. Estudio Termosolar también se encarga de todos los aspectos legales, certificaciones y documentaciones para las subvenciones, así como de las bonificaciones disponibles en cada zona de las Islas Canarias (tanto en la provincia de Tenerife, como en Las Palmas).

Las placas de energía fotovoltaica se han convertido en una gran opción para obtener energía limpia y renovable en los hogares de Canarias. Por esta razón, Estudio Termosolar ofrece a sus clientes la instalación de estas placas solares a un precio accesible y con mantenimiento personalizado incluido.



