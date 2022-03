Netek, formación para convertirse en un agente inmobiliario independiente Emprendedores de Hoy

Trabajar como agente inmobiliario independiente se ha hecho muy popular en España, ya que, hoy en día, existe una alta demanda de profesionales en el sector del inmueble. Sin embargo, esta popularidad también ha generado mucha competencia en el país y solo aquellos que cuentan con una sólida reputación y una cartera de clientes activa son capaces de conseguir resultados eficientes.

Netek ayuda a los asesores inmobiliarios a formarse como profesionales independientes en el sector y les ofrece una gran variedad de herramientas digitales como portales de anuncios, recursos para marketing, CRM, etc.

Las ventajas de convertirse en agente inmobiliario independiente Netek tiene como objetivo encontrar a asesores inmobiliarios que quieran formar parte de su equipo con la ventaja de operar como trabajador independiente. Esto significa que dicho asesor podrá determinar su horario de trabajo de acuerdo a sus necesidades y otras responsabilidades.

De igual forma, los asesores inmobiliarios que trabajan con esta compañía pueden realizar sus labores desde el hogar y en cualquier zona del territorio español. Netek también ofrece un sistema de comisión escalable que oscila entre el 80 % y 100 % de las ganancias, basado en el número de ventas del profesional.

Por otra parte, la empresa facilita a sus trabajadores la promoción de sus servicios en internet gracias a su red de contactos con los principales portales inmobiliarios del país. Esto es fundamental para conseguir, antes que la competencia, oportunidades de contrato con propietarios y empresas o negocios importantes que estén en la capacidad de otorgar excelentes remuneraciones.

Netek: formación y crecimiento profesional inmobiliario En el proceso de reclutamiento de Netek, está incluido un plan de formación para los asesores y agentes inmobiliarios que deseen mejorar su conocimiento y/o experiencia en este sector. Este plan ofrece recursos basados en técnicas de venta, uso de las herramientas digitales más avanzadas del mercado inmobiliario, seguimiento telefónico de la mano de gestores profesionales, etc. Los gestores son expertos del sector del inmueble y se mantienen en formación constante, dispuestos a aclarar dudas y preguntas en todo momento.

Por otra parte, estas clases y asesorías impartidas por Netek pueden ser tomadas por el agente inmobiliario durante toda su carrera profesional. De igual forma, este siempre podrá contar con herramientas de marketing, documentos esenciales como encargos de ventas o contratos de arras, CRM inmobiliarios líderes en el mercado y una extensa red de agentes colaboradores. Todo esto con el objetivo de desarrollar y potenciar la carrera inmobiliaria de cada uno de sus nuevos asesores inmobiliarios independientes.

En la actualidad, Netek cuenta con la colaboración de muchos portales inmobiliarios y partners importantes del sector inmobiliario como Realista, Casafari, Certicalia, Ego Real Estate, etc. Esto hace que la empresa sea una gran opción para quienes buscan potenciar su carrera profesional inmobiliaria y al mismo tiempo trabajar de forma independiente sin horarios fijos o límites de comisión.



