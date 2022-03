Junta de Extremadura, RTVE, AAT Consultoría de Proyectos, y los ingenieros David Sánchez y Javier Colás, Premios COITT a la Excelencia 2022 Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 16:48 h (CET) El colectivo de ingenieros técnicos de telecomunicación celebra su evento anual Foro Telecos y entrega los Premios COITT a la Excelencia. El COITT-AEGITT distingue el talento y la contribución a la transformación digital de profesionales y entidades El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) y la Asociación Española de Graduados & Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AEGITT), celebraron su Foro Telecos 2022 y la entrega de los Premios COITT a la Excelencia. Un evento anual, que tuvo lugar en el Espacio ABC de Madrid, y que reunió a más de un centenar de profesionales, empresas, instituciones y agentes de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información de toda España. La jornada bajo el título “Digitalización como motor económico”, pudo seguirse vía online y supuso el reencuentro presencial del sector tras la pandemia. Así como cumplió los objetivos de visibilizar y poner en valor el papel de los profesionales de las telecomunicaciones en el actual proceso de digitalización que afronta nuestro país; brindar al colectivo una oportunidad para compartir conocimiento; conocer nuevas tendencias tecnológicas; el intercambio de ideas y el networking.

“Nuestro colectivo debe estar a la vanguardia ayudando a la administración pública, empresas y ciudadanía, para que todo funcione como lo está haciendo, y como se demostró durante la pandemia cuando se produjo un gran incremento de transferencia de datos“. Así lo destacó José Antonio López Olmedo, pdte. de AEGITT durante la inauguración, en la que estuvo acompañado por José Antonio Galdón, pdte. de INGITE. Le siguió un espacio para el análisis y la reflexión, la mesa redonda “Digitalización en el sector público”, moderada por José Antonio Teixeira Vitienes, pdte. de la PITT. Y con la participación de Pablo García, director general de la Agenda Digital de la Junta de Extremadura; Raúl Jiménez, director gerente de la Agencia Digital de la Junta de Andalucía; Arturo Azcorra Saloña, director general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; y José Manuel García Duarte, director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana. Los expertos coincidieron en poner en valor la ingeniería por su poder para transformar el mundo, así como destacaron la importancia de inculcar la cultura tecnológica en todos los ámbitos.

La cita acogió la entrega de los Premios COITT a la Excelencia, reconocimientos al talento y al desempeño profesional de ingenieros y entidades, como explicó Mario Cortés, decano del COITT. “Reconocemos hoy la labor del sector de la ingeniería de telecomunicaciones, que debe estar cada vez más unido y coordinado, para impulsar y no desaprovechar la gran oportunidad que nos brindan los fondos europeos”. Unas ayudas que también destacó Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e I.D, en la clausura de la jornada. “Los fondos europeos deben servir no solo para la recuperación de la situación que ha conllevado la crisis sanitaria, sino también para permitirnos avanzar, transformar la sociedad y hacerla más resiliente". Entre las diferentes categorías, el galardón al Ingeniero del Año en esta edición recayó en Javier Colás, tras una vida profesional dedicada a la aplicación de la ingeniería a la medicina. “Los avances en medicina responsables del alargamiento de nuestra esperanza de vida en los últimos 50 años, giran en torno a las distintas tecnologías que participan en el cuidado de la salud”, comentó el premiado en su discurso de agradecimiento.

Premios COITT:

Premio Excelencia a la Mejor Iniciativa Pública: Junta de Extremadura, por su impulso a las infraestructuras de telecomunicaciones en esta comunidad. Así como su contribución al desarrollo, despliegue y/o mejora de la infraestructura de fibra óptica para la mejora de la conectividad en Extremadura.

por su impulso a las infraestructuras de telecomunicaciones en esta comunidad. Así como su contribución al desarrollo, despliegue y/o mejora de la infraestructura de fibra óptica para la mejora de la conectividad en Extremadura. Premio Excelencia al Impulso de las TIC: AAT Consultoría, empresa que inició su andadura hace 39 años, dando servicios de arquitectura e ingeniería, y que hoy cuenta con presencia nacional y en diferentes países de Europa, América Latina y África. En el área de las telecomunicaciones comenzó en el año 95, posicionándose como referencia, con más de 100 técnicos que desarrollan un extenso catálogo de servicios, y trabajando en el desarrollo continuo de las TIC y el acceso universal a las mismas.

empresa que inició su andadura hace 39 años, dando servicios de arquitectura e ingeniería, y que hoy cuenta con presencia nacional y en diferentes países de Europa, América Latina y África. En el área de las telecomunicaciones comenzó en el año 95, posicionándose como referencia, con más de 100 técnicos que desarrollan un extenso catálogo de servicios, y trabajando en el desarrollo continuo de las TIC y el acceso universal a las mismas. Premio Excelencia a la Trayectoria Profesional : D. David Sánchez, fundador y CEO de Da Bert Consulting, empresa de ingeniería e instalaciones de telecomunicaciones, que empezó su andadura en el año 2000 y que desde entonces ha sido una de las más prolíficas y constantes en el campo de los proyectos e instalaciones de ICT.

: fundador y CEO de Da Bert Consulting, empresa de ingeniería e instalaciones de telecomunicaciones, que empezó su andadura en el año 2000 y que desde entonces ha sido una de las más prolíficas y constantes en el campo de los proyectos e instalaciones de ICT. Premio Excelencia al Ingeniero del Año: D. Javier Colás, pdte. de Additum Blockchain, compañía dedicada a facilitar el acceso de las Tecnologías Digitales a los Sistemas Nacionales de Salud para la gestión eficiente de las enfermedades crónicas. Sus intereses profesionales están centrados en la innovación y el emprendimiento en salud, y en proyectos de Economía Circular para la reducción del impacto medioambiental en este sector.

pdte. de Additum Blockchain, compañía dedicada a facilitar el acceso de las Tecnologías Digitales a los Sistemas Nacionales de Salud para la gestión eficiente de las enfermedades crónicas. Sus intereses profesionales están centrados en la innovación y el emprendimiento en salud, y en proyectos de Economía Circular para la reducción del impacto medioambiental en este sector. Premio Excelencia a la Innovación Tecnológica: RTVE. Reconocimiento por el proyecto de la Dirección de Medios Técnicos de incorporar las tecnologías IP en el centro de RTVE en Cataluña, en Sant Cugat. Las primeras infraestructuras de redes IP para producción de televisión en España, cuya implantación ha supuesto un reto, convirtiendo a RTVE en tractor de la industria de medios digitales en el país y, siendo un medio público, referente tecnológico para el resto del sector. Foro Telecos 2022 y Premios COITT en imágenes

Vídeo completo del evento

Acerca de COITT

El COITT (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación) nace ante el compromiso de proteger a los usuarios y ciudadanos, así como promover el reconocimiento y ejercicio Profesional de Graduados en Ingeniería de Telecomunicación en España. Actualmente el Colegio cuenta con 7.000 colegiados y defiende y representa a 30.000 titulados en el conjunto de la profesión, avanzando hacia un crecimiento institucional apoyado en la integración y participación de los territorios donde residen sus colegiados en su desempeño profesional creciente y en la descentralización de actividades en defensa de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

Vídeos

Foro Telecos 2022 y Premios COITT



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.