Cuáles son los mejores CRM del momento según Israel Huerta, experto en marketing digital Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 09:55 h (CET)

Ante un contexto definido por la alta competencia en el mercado empresarial, actualmente son muchas las compañías que buscan opciones para mejorar sus ventas, lograr un mayor impacto comercial y tener mejores relaciones con sus clientes. Estos tres elementos resultan esenciales para cualquier empresa sin importar su tamaño o sector y se pueden gestionar a través de un CRM adecuado.

Customer Relationship Management, traducido al español como Gestión de la Relación con el Cliente, es un software muy beneficioso para los negocios porque permite conocer al público, monitorizar sus interacciones y crear estrategias eficaces para fidelizarlo.

En internet existe una amplia variedad de herramientas de mucho valor para gestionar a los clientes. Israel Huerta, experto en marketing digital, es una de las personas más indicadas para destacar cuáles son los mejores CRM y qué se debe tener en cuenta a la hora de elegirlos.

Los mejores CRM del mercado según el especialista Israel Huerta Hoy en día, tener presencia en el mundo online no es suficiente para las empresas. Para conseguir un mayor crecimiento es preciso aplicar nuevas estrategias para conocer a los clientes y, en ese contexto, el CRM es el software indicado porque su objetivo principal es conseguir información relevante de los potenciales clientes para luego crear campañas de captación más efectivas.

Hay muchos CRM que pueden funcionar para un negocio, pero su elección dependerá del objetivo de la empresa y del presupuesto. En este sentido, Israel Huerta comparte en su página web una lista con los mejores software que se pueden elegir. El primero es Salesforce, una herramienta con múltiples aplicaciones que se pueden integrar para gestionar a los clientes. El siguiente es Pipedrive, un sistema que ofrece una interfaz sencilla de usar y que es muy eficiente para tratar a un target específico.

Por otro lado, está Active Campaign, considerado por el experto como la herramienta más eficiente para automatizar correos de e-mail marketing y analizar sus resultados. Otra alternativa en la lista es Hubspot, un CRM muy completo con aplicaciones de marketing muy efectivas para atraer leads. También está incluido en la lista ZOHO, útil para automatizar tareas esenciales y hacer análisis de datos multicanales y mejorar la experiencia de usuario. Por último, el experto también sugiere Clientify, un sistema con todos los recursos que se necesitan para hacer inbound marketing y medir el rendimiento de estas acciones.

Claves para implementar un CRM con éxito El especialista en marketing digital asegura que para cumplir los objetivos empresariales a través de esta herramienta, es importante alinear el CRM con la estrategia de la compañía. Para hacerlo funcionar debidamente, se debe detectar cuáles son las necesidades del público a nivel estratégico para luego crear campañas de seguimiento y fidelización e irlas modificando a medida que se obtengan los resultados, por lo que el proceso debe estar en continuo movimiento.

Israel Huerta es consultor experto en funnels de ventas y marketing automatizado. Durante su trayectoria profesional ha ayudado a numerosas empresas a alcanzar sus objetivos a través de las estrategias de conversión efectivas. Actualmente, cuenta con una cartera de más de 120 clientes satisfechos gracias a los servicios que ofrece.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.