Reclama Revolving, el aliado perfecto para salir de las deudas causadas por las tarjetas de crédito

domingo, 20 de marzo de 2022, 17:51 h (CET)

Muchas personas, cuando atraviesan una situación económica compleja, optan por contratar una tarjeta revolving. No obstante, lo que no saben es que estas tarjetas pueden acarrear graves problemas económicos.

De hecho, ya en 2015 el Tribunal Supremo estableció que este tipo de créditos eran usurarios, es decir, que las entidades que los comercializan cobran intereses excesivos, violando con ello la Ley de Represión de la Usura, que data de 1908 y que, pese a su antigüedad, está de plena actualidad por culpa de este asunto.Por este motivo, para ayudar a los consumidores a recuperar el dinero que se les cobra ilegalmente por estas tarjetas surgió la plataforma Reclama Revolving.

Caer en la trampa que suponen las tarjetas revolving Las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta de crédito que permite a sus portadores aplazar el pago de sus compras y disposiciones. Pero no son tarjetas de crédito normales, sino un producto muy complejo en el que la deuda se recalcula cada mes y en el que el elevadísimo interés que se aplica combinado con el pago de lo que se llama “cuota mínima” hacen que la deuda no se reduzca, sino que incluso aumente a pesar de estar pagándose mes tras mes la cuota correspondiente.

Caer en la trampa que suponen estas tarjetas es sencillo. Son tarjetas que se le ofrecen a la gente en todas partes: en una gasolinera, en un centro comercial… quienes las venden solo hablan de sus ventajas, nunca de sus riesgos y ese es otro motivo – la falta de información – para reclamar su nulidad y recuperar el dinero indebidamente cobrado.

Salir del mundo de las tarjetas revolving Salir del problema que suponen las tarjetas revolving es posible. Por eso se creó Reclama Revolving, una red de consultores, abogados y procuradores repartidos por toda España y especializados en la resolución de problemas con entidades bancarias.

El primer paso de esta plataforma es siempre tratar de llegar a un acuerdo con la entidad financiera. Solo si no es posible el acuerdo, se recurre a la vía judicial para defender los derechos del afectado.

Otro de los beneficios que tiene contar con la ayuda de Reclama Revolving es que sus profesionales solo cobran por sus servicios si ganan el caso.



