FARMACIA RIVAS POSSE y su asesoramiento de salud integral gratuita online Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 12:42 h (CET)

Cuando se requiere un producto de parafarmacia, muchas veces surgen dudas con respecto a la forma de uso, el tiempo de tratamiento o si se puede usar con otros productos que se consumen. Incluso hay quienes ante una patología, no saben con seguridad qué tipo de tratamiento es el más indicado o cuál de las distintas opciones disponibles es la más adecuada.

Obtener esta información ahora es posible, gracias al equipo de farmacéuticos de FARMACIA RIVAS POSSE, quienes ofrecen su asesoramiento de forma directa a través de distintos canales de contacto. De esta manera, las personas podrán aclarar cualquier duda sobre las distintas áreas de la salud de manera gratuita e inmediata.

Consultas gratuitas a asesores farmacéuticos En el sector de farmacia y la parafarmacia la cercanía y la confianza con el cliente es un elemento clave y sumamente importante, ya que se está trabajando con la salud de las personas. Por esta razón, el papel de un farmacéutico no consiste únicamente en la dispensación de medicamentos y otros productos de venta libre, sino también en la atención y el asesoramiento especializado al cliente.

Este es precisamente uno de los servicios que ofrece FARMACIA RIVAS POSSE a través de su página web, quien ahora mismo dispone de una amplia cartera interna de farmacéuticos dispuestos a ofrecer asesoría personalizada, gratuita y en directo a las personas que lo necesiten, ya sea por vía telefónica o WhatsApp. Ellos están allí para aclarar dudas sobre cualquier patología y el tipo de medicamento o tratamiento más recomendable para tratarla.

Todos ellos son profesionales con mucha experiencia y con los conocimientos necesarios para despejar las preocupaciones de los clientes e incluso advertirles de cualquier tratamiento que pueda resultar peligroso para ellos.

Resulta sobre todo interesante su equipo de Dermoconsejeros de Farmacia, licenciadas y graduadas en los másters más prestigiosos del país para poder crear (de manera gratuita) las mejores rutinas para el cuidado de tu piel. Siempre gratis y desde la más absoluta de las vocaciones.

Asesoramiento a cargo de especialistas en distintas áreas de la salud El servicio de asesoramiento farmacéutico que ofrece FARMACIA RIVAS POSSE está a cargo de especialistas en distintas áreas de la salud. Allí se encuentran, por ejemplo, especialistas en dermocosmética, quienes pueden asesorar sobre rutinas de cuidado de la piel. En este caso en especial, con la compra de un producto se envía, además, el resto de la rutina en forma de muestras y minitallas. El farmacéutico hará un seguimiento del caso particular del cliente y adaptarán el tratamiento en el caso de ser necesario. No obstante, adicionalmente la farmacia también cuenta con profesionales en nutrición deportiva, ortopedia y en puericultura, es decir, en embarazo, lactancia y necesidades del bebé. También hay expertos en nutrición, quienes se encargan de asesorar y elaborar dietas gratuitas, mientras siguen el progreso del paciente. Así como en temas deportivos y recuperación médica.

Todos estos especialistas ofrecen sus servicios con el fin de garantizar una asesoría fiable y precisa que pueda ayudar a la salud de las personas. De hecho, es este asesoramiento farmacéutico hiperpersonalizado lo que ha llevado a esta farmacia a formar parte las mejores farmacias del país. Para poder acceder a este servicio, solo hay que ingresar a su web, donde se encuentran los canales de contactos destinados para la asesoría gratuita.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.