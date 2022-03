SpaceLogic KNX de Schneider Electric Comunicae

viernes, 18 de marzo de 2022, 12:31 h (CET) La gama KNX de Schneider Electric ofrece soluciones de automatización del hogar y de edificios terciarios, diseñadas para maximizar la flexibilidad, la comodidad, la seguridad y la rentabilidad KNX es un estándar abierto de comunicación en red, que mejora la automatización de los edificios con funciones tecnológicas fáciles de usar, integrando en un solo sistema las diferentes funciones que conviven en un edificio o vivienda. Esto permite obtener la máxima eficiencia energética, flexibilidad y confort. El sistema KNX ayuda a construir edificios teniendo en cuenta las necesidades de todo el ciclo de vida del edificio: Control de climatización y de iluminación; Alarmas técnicas; Control de persianas, toldos y cortinas motorizadas; Control de accesos; Programaciones horarias; Control de cámaras IP; Gestión energética; Mantenimiento; Control de consumos; entre otros.

Dentro de la gama KNX de Schneider Electric, SpaceLogic KNX es un controlador escalable, rentable y flexible.

Ventajas

Solución escalable

La gama KNX de de Schneider Electric ofrece soluciones que responden a las principales necesidades de iluminación, persianas, calefacción y control de la energía. Su concepto ampliable permite que todo el sistema sea escalable para futuros equipos y que se pueda extender con una gran compatibilidad, con una gran libertad de diseño.

Rentabilidad

Los productos KNX de Schneider Electric, certificados con las normas y reglamentos europeos, cuentan con interoperabilidad e interfuncionamiento de productos con certificación oficial de productos KNX

Flexibilidad

Solo es necesaria una aplicación para la instalación y puesta en marcha, con una fácil puesta en marcha paso a paso. Permite a los clientes visualizar el proyecto y una gestión y optimización eficaz de todas las fases de la instalación.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

