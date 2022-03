La importancia de la selección de personal, por CE Consulting Las Palmas Emprendedores de Hoy

Tanto la selección como el reclutamiento de personal en una empresa forman parte de un mismo proceso que es la gestión de los recursos humanos. En los procesos de selección se clasifica a los candidatos por sus cualidades y potencialidades, y se ayuda a su desarrollo y formación en relación con el trabajo que deberán desempeñar.

Por esta razón, CE Consulting Las Palmas se convierte en un excelente aliado en la prestación de un servicio integral de consultoría para empresas, profesionales y particulares, de la manera más especializada, eficiente y personal, con más de 30 años de experiencia.

El papel de los recursos humanos en una empresa En cualquier negocio, quien logra la gestión y el cumplimiento tanto de las metas como de los objetivos trazados son los recursos humanos. Aunque las instituciones cuenten con grandes recursos económicos para la ejecución de las actividades, tecnología de vanguardia o instalaciones que respondan a los estándares internacionales, no serían elementos suficientes en caso de no contar con el personal capacitado para la ejecución de los objetivos, teniendo como posible consecuencia la ausencia de clientes y existencia de servicios deficientes para satisfacer las necesidades, así como también el incumplimiento de los objetivos y metas de la empresa.

Cabe recalcar que los recursos humanos son una parte fundamental de las empresas, puesto que dan uso y valor a los otros recursos, consiguiendo que con el desarrollo de ciertas competencias se consiga una competitividad sostenida en el tiempo.

Los recursos humanos contribuyen al rendimiento de la empresa Poder trabajar en un adecuado ambiente laboral es un factor clave para el buen desempeño de los trabajadores, mientras que las relaciones laborales sean apropiadas, es otro de los indicios para el rendimiento óptimo dentro de la empresa. Que estos aspectos se cumplan, también es deber del área de recursos humanos, porque contar con un buen equipo de gestión del personal permite conocer las fortalezas y debilidades, cómo se sienten los empleados dentro de empresa y cómo mejorar las relaciones, además de fomentar el trabajo en equipo.

Si el equipo de trabajo se siente motivado, se contribuye con un mejor rendimiento, lo que hace que los resultados en la empresa sean más notorios y el trabajo dé frutos. Para ello, es fundamental entender y asumir que los recursos humanos representan un papel indispensable en la empresa.



