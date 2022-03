Las Flores No Se Comen, un regalo original y especial para regalar en un cumpleaños Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 16:46 h (CET)

Un desayuno a domicilio puede ser una opción perfecta para regalar a una persona querida en su día de cumpleaños, bien sea un familiar, la pareja o un amigo/a.

Fechas como estas representan la ocasión ideal para manifestar todo el cariño y afecto que se guarda hacia ellos, con un toque original y delicioso. Sorprender a esa persona por quien se siente un gran aprecio con un desayuno de cumpleaños es, además, una forma de hacer su día especial desde que comienza.

Regalar rosas y bombones siempre será un bonito detalle, pero una fecha importante merece llevar las cosas al siguiente nivel, y Las Flores No Se Comen lo tiene claro. Esta empresa lleva más de cinco años ofreciendo desayunos a domicilio para regalar y sorprender, los cuales se adaptan a cualquier gusto y a todo tipo de celebración.

En Las Flores No Se Comen, las opciones son infinitas: panes, muffins, donuts, frutas, etc. En un día tan especial, desear que todo salga perfecto desde el primer momento es la premisa, y en ocasiones, tener una agenda demasiado apretada dificulta realizar los preparativos a tiempo. En Las Flores No Se Comen se encargan de preparar desayunos, brunch, cestas de regalo personalizadas y cajas gourmet a domicilio, con envíos por toda España y a Portugal.

Por otro lado, en caso de no poder estar cerca de la persona homenajeada en el día de su cumpleaños, enviar un desayuno a domicilio puede ser la solución para que este día tan importante no pase desapercibido.

Gracias a Las Flores No Se Comen, es posible personalizar cada caja con las múltiples opciones disponibles en su sitio web, sin coste adicional. Por ejemplo, para el desayuno de cumpleaños se puede elegir el sabor del zumo, café, muffin, o donuts. Cada uno de los productos pertenece a las marcas más novedosas y atractivas del mercado, mientras que los panes y horneados son preparados por ellos mismos antes de cada envío, con ingredientes gourmet y de primera calidad.

Menús que se adaptan a todos los gustos Antes de enviar un desayuno de cumpleaños a domicilio, algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta son los gustos de la persona a quien se le dará el obsequio. Mientras más acertada sea la elección, mejor recibido será el regalo.

Por esta razón, Las Flores No Se Comen incluye en su catálogo opciones veganas, saludables, sin lactosa y sin gluten, para regalar a aquellas personas que optan por otro tipo de dietas.



