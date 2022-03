'Alma de Guerrera', una experiencia empoderadora y mágica para la mujer Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 09:27 h (CET) Con 'Alma de Guerrera', la fotógrafa, terapeuta holística y escritora especializada en crecimiento personal Eva Bernabéu Chafer, autora de la exitosa trilogía 'Crea tu propia vida', ofrece a las mujeres la posibilidad de vivir una experiencia única, irrepetible y transformadora para el empoderamiento y la recuperación de la autoestima Empoderarse, vivir una experiencia transformadora y recuperar la autoestima a través de la retratoterapia: estos son los objetivos que propone ALMA DE GUERRERA, de la fotógrafa, terapeuta holística y escritora especializada en crecimiento personal Eva Bernabéu Chafer.

La retratoterapia es una fusión de terapia motivacional y fotografía destinada a captar la esencia que se esconde en el interior de cada mujer, a sacar su yo más genuino y a proporcionar energía y reconocimiento. En palabras de la propia Eva Bernabéu, se trata de "un ratito que toda mujer tendría que permitirse y regalarse. Básicamente consiste en expresarse: saltar, bailar, relajarse, reír y, quizás, llorar".

Pero es mucho más que una sesión fotográfica, realmente es una experiencia renovadora y mágica para la mujer.

Eva Bernabéu también es autora de la trilogía "Crea tu propia vida": una serie de tres libros formada por "Crea tu propia vida", "Tu actitud" y "El superpoder del cambio", en los que ha plasmado su visión del mundo con gran éxito entre los lectores. El propósito de su obra es -partiendo de su propia experiencia- compartir con el mundo que las dificultades son grandes maestras de vida y que las enfermedades autoinmunes tienen remisión, hasta el punto de que ella misma logró sanarse.

Eva Bernabéu persigue el bonito sueño de dejar al mundo un legado: el de ayudar a que las personas despierten, sanen y entiendan que el mayor valor de todos empieza por amarse a ellos mismos.

ALMA DE GUERRERA es una vivencia espectacular para toda mujer entre 18 y 80 años que tenga ganas de pasar un rato con ella misma, buscando en su interior, reconociendo su valentía, sintiendo que no está sola, pero sobre todo, aflorando la fortaleza que quizá aún no ha reconocido en ella y saliendo totalmente empoderada y con más ganas de vivir que nunca.

Es todo un momento mágico, sorpresa tras sorpresa, una experiencia única.

