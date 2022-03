“El góspel, más que una protesta, es un canto con el que sentirse reconfortado”

Este fin de semana Barcelona se convertirá en el epicentro del góspel en Europa con la celebración del festival “One Heart” en su segunda edición. Este festival se celebró por primera vez el año 2019, después las circunstancias sanitarias han hecho que su continuación se viera aplazada hasta este mes de Marzo del 2022 en que la tenacidad de Ramón Escalé, pianista y compositor, director de este acontecimiento que traerá a Barcelona voces del góspel como Isaac Cates, Bazil Meade, Hans Christian Jochisem, Didier Likeng o Lurine Cato, entre otros.

En escenarios como el Palau de la Música Catalana, la plaza Real y el Foyer del Liceu se escuchará música góspel, como si estuviéramos en cualquier iglesia sureña de Estados Unidos, y en los Talleres que tendrán lugar en los que diversos especialistas en el tema darán clases y compartirán sus conocimientos entre los asistentes.

Para ampliar la información sobre este segundo festival “One Heart” de Barcelona hemos charlado con su director e impulsor, Ramón Escalé, con una larga trayectoria de más de veinte años en el mundo del gospel y gran conocedor de la música negra.

¿Cómo nace la idea de llevar adelante este festival “One Heart”?

Desde hace 15 años, junto con el grupo con el que en el año 2.000 comencé a tocar góspel, hacíamos en Rajadell, un pueblo pequeño que aquellos días se llenaba de música, un festival de gospel, en el 2019 pensamos que seria interesante hacer en Barcelona un festival más grande que éste, en Catalunya, en general, hay mucha movida alrededor de este tipo de música, tal vez esta afición al gospel es una cosa desconocida, a parte del “Oh Happy day”, un programa que hizo TV3 hace algún tiempo, pero aquí hay mucha gente relacionada con el góspel. Aquel primer festival del 2019 superamos las expectativas que teníamos, y, ahora, hemos podido acceder a espacios y escenarios más potentes. En esta ocasión vienen personas de toda Europa, de África o de los Estados Unidos, ya estamos, antes de hora, paladeando el éxito.

La segunda edición tenia que celebrarse 2020, pero la COVID lo impidió. ¿Tenían ya concertados compromisos internacionales? Si, teníamos contactos internacionales, habíamos hablado con Donald Lawerz y algunos otros intérpretes de góspel de nivel internacional, grandes personalidades de este tipo de música, pero la situación sanitaria dejó paralizado el festival durante dos años. Ahora, hace un tiempo, a pesar de que la situación sanitaria no era como es en estos momentos, decidimos llevar adelante el festival. Nosotros queríamos hacerlo, y la gente lo necesitaba, supongo que ahora lo disfrutaremos mucho más y con más ganas de consolidarlo como un festival de referencia. Estamos teniendo una respuesta muy positiva.

¿En qué momento descubre el góspel? Siendo un niño, mi padre, un enamorado de la música negra, me llevaba a conciertos de jazz. Uno de mis primeros recuerdos, cuando tenia seis o siete años, es un concierto de un coro de negros que supuso para mí una sensación tan especial que aquella noche no pude dormir pensando en lo que había escuchado y visto en aquel concierto. Crecí escuchando en casa música negra y los nombres más conocidos del jazz. Luego, con el paso de los años, he tocado mucha música negra, es una música que cada vez he venido sintiendo más cercana a mí aunque entre Manresa, ciudad donde nací, y Luisiana hay un puñado de kilómetros, y no sólo por la música sino por todo lo que lleva consigo.

¿Cómo será el “One Heart”? El festival va a tener tres partes diferentes: la primera será una parte de estudio del góspel, un congreso de directores de coros europeos en el que intervendrán músicos venidos de diversas partes de Europa y que servirá como jornada de intercambio de conocimientos. Otra parte del festival estará dedicada a la enseñanza, mediante talleres sobre música gospel impartidos por especialistas de alto nivel en este tipo de música. Y la tercera parte son los conciertos para escuchar gospel y con la participación del público en alguno de ellos.

¿Dónde serán estos conciertos? Tenemos previsto hacer uno de carácter popular en la plaza Real el domingo 20 a las 13 horas, habrá un escenario en el medio de la plaza con los músicos y los solistas, unas diez personas, a su alrededor estarán los coros de gospel, que, a su vez, estarán rodeados por el público, porqué lo que queremos es una participación real de los asistentes. También habrá un concierto en el Palau de la Música el sábado 19 a las 21 horas, en este caso ciñéndonos al sistema tradicional de concierto con un coro sobre el escenario formado por cien cantantes venidos de diversos países de Europa y de aquí, con la participación de diversos directores de coros internacionales. Y en el Foyer del Liceu habrá un concierto en petit comité para los asistentes al Congreso.

¿Todo el mundo puede cantar góspel? De entrada todo el mundo puede cantar, otra cosa es que lo haga bien o mal. Es una pena que aquí hemos perdido la costumbre que había antes, hasta hace unos 50 años, de cantar por cualquier cosa. La música del gospel es sencilla y el inglés que se utiliza no está al nível de un Shakespeare, todo el mundo lo puede cantar. Hemos de desterrar el pensamiento que nos dice que nos gusta la música pero somos unos negados para su interpretación. Todo el mundo puede cantar.

¿Cree que el góspel puede ser tan popular como el bolero? Es un tema cultural, la gente canta aquello que ha escuchado en la niñez y en nuestra cultura popular no ha existido el góspel. Lo que el bolero significa en nuestra cultura en Estados Unidos está representado por el góspel.

¿Ve algún día a Rosalía cantando góspel? Me encantaría. Hay una cantante malagueña, Paula Domínguez, que canta gospel dándole un toque aflamencado. Estamos ante una música que no tiene fronteras, durante algún tiempo mientras tocaba góspel o blues me sentía una especie de intruso hasta que hablando con músicos negros me dijeron que su deseo es que la música que hacían se mezclara con otras y se esparciera por el mundo. El flamenco, el blues y el gospel tienen muchas cosas en común y algún día alguien hará que se encuentren.

Hemos hablado de boleros y sabemos que ha acompañado al piano a la gran Omara Portuondo. Hace años de eso, pero fue una experiencia sensacional. No la conocía personalmente y cuando la ví me encontré con aquella mujer tan pequeñita, pero en el momento en que cogió el micrófono se hizo grande. El bolero era, es, ella. Recuerdo un recital en el Teatre Grec en Barcelona, después de dos bises se me acerca y me dice “ maestro,vamos a hacer el tema Bésame Mucho”, un tema que no habíamos ensayado, se puso a cantar y mis manos sobre el piano parecían ir solas, al ritmo que ella iba marcando con su voz. Tocar con ella fue una gran experiencia, tanto musical como humana.

¿One Heart cuenta con algún tipo de subvención institucional? No, la primera edición fue una idea que llevé adelante con la ayuda de un estupendo equipo, vinieron a vernos los de Anexa y Toni Albadalejo quedó encantado y me dijo que aquello tenía que tener una continuación, que es la edición de este año. Creo que las instituciones desconocen One Heart, esperamos que ahora les lleguen nuestras noticias, estamos en escenarios más potentes y conocidos que en 2019, y sobre todo esperamos que el concierto de la Plaza Real demuestre la fuerza que tiene el gospel. Hemos de agradecer a Amics de la Rambla la colaboración que nos han prestado con la cesión de algunos espacios. De todas maneras la subvención institucional puede mediatizarte o hacer que te acomodes por tener unos ingresos seguros.

¿El góspel es una canto religioso o una protesta civil? De entrada es un mensaje religioso. Creo que más que hablar de una protesta podemos hablar del góspel como un grupo de refugio, un lugar donde encontrar el apoyo de la sociedad, más que una protesta es un canto con el que sentirse reconfortado. Hoy el aspecto religioso se ha recubierto de una excesiva parafernalia, pero esto es la opinión de un ciudadano que vive en una sociedad diferente a la estadounidense.