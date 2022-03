La inmobiliaria Piso On ofrece viviendas de obra nueva Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Tras la pandemia del COVID-19, se dio una baja en los tipos de intereses y aumentó el consumo privado. En ese sentido, Creditoh, la empresa especializada en el asesoramiento hipotecario, afirma que en la actualidad España es uno de los países ideales para invertir en vivienda.

Dicha apertura de oportunidades es un momento propicio para buscar inmobiliarios en diferentes localidades, entre las opciones destacan los pisos Durango. Para concretar la compra de viviendas en el municipio, es recomendable buscar empresas locales que conozcan el lugar. Un ejemplo de ello es Piso On, una inmobiliaria ubicada en Durango que cuenta con alrededor de 20 años de experiencia. Sus profesionales se especializan en la venta de obras de segunda mano y obras nuevas y, gracias a las herramientas tecnológicas que han adoptado en los últimos años, han logrado alcanzar a muchos más usuarios y vender aproximadamente 200 viviendas al año.

¿Cuáles son los beneficios de adquirir viviendas de obra nueva en inmobiliarias? Las construcciones de obra nueva son, generalmente, la mejor opción a la hora de adquirir una vivienda. Esto se debe a que los edificios o casas fueron construidos bajo las normas actuales de eficiencia energética, lo cual es sumamente importante, ya que permite un ahorro económico y un aprovechamiento de los recursos, beneficiando al medioambiente. Además de ser edificaciones sostenibles, brindan la oportunidad de empezar de cero y estrenar un nuevo espacio que no ha sido habitado por otras personas.

Por esta razón, el inmueble se obtiene tal y como lo diseñaron los arquitectos e ingenieros encargados. Además, al no tener modificaciones ni desgastes, será más duradero y podrá ser modificado al gusto del nuevo propietario. Para encontrar inmuebles de este tipo es necesario acudir a inmobiliarias expertas como Piso On, empresa que ofrece varias opciones de obras nuevas que pueden consultarse en su página web. Asimismo, cada edificación cuenta con diferentes ventajas que se adaptan a los gustos y necesidades de los interesados.

Venta y alquiler de pisos en Durango con tecnología actualizada Los avances tecnológicos han hecho que cada vez más empresas actualicen la manera en la que promocionan o venden sus productos y servicios. En el caso de la inmobiliaria Piso On, la tecnología permitió a los responsables ampliar el negocio y, gracias a su página web y a sus oficinas digitales en zonas como Eibar, ha podido llegar a muchos más clientes.

El principal recurso de la empresa es la realidad virtual, en consecuencia a lo complejo que puede ser escoger una propiedad, es permitir a las personas interesadas hacer un tour a distancia por las viviendas que estén disponibles.

La herramienta cambia la forma de observar los inmuebles a distancia, ya que la experiencia no se limita a simples fotos o vídeos. Asimismo, cuenta con una aplicación móvil en la que los clientes pueden explorar las opciones de inmuebles disponibles en la empresa.

Para adquirir una casa o piso en Durango es necesario contar con la asesoría de expertos que ayuden a tomar la mejor decisión. Como beneficio adicional, la aplicación premia la fidelidad con diferentes premios y ventajas.



