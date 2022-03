Cómo mantenerse in style después de dar a luz Emprendedores de Hoy

El proceso que sigue al parto no es sencillo, ya que la mujer se encuentra en una etapa hormonal especial en la que, además, necesita nutrir a su bebé de forma adecuada. Todo este contexto no debe impedir que la progenitora se cuide a sí misma, pues resulta fundamental para mantener su autoestima y percepción personal. La moda, la maternidad y el lifestyle pueden complementarse tomando las medidas adecuadas.

Muchas mujeres se preguntan cómo mantenerse in style después de tener un bebé. Precisamente por esa incógnita tan popular, estrategias como las que ofrece Jes Albarrán consiguen popularizarse. Es una influencer de moda especializada en maternidad, por lo que es una voz que habla desde la propia experiencia.

¿Cómo mantener el estilo después de ser madre? El primer paso para lograr este objetivo es tener la disposición de hacerlo. Para ello hay que propiciar un estilo de vida saludable, con buena alimentación y con un aprecio por una misma. Seguidamente, hay que aprender a aceptar el cuerpo que se tiene después de dar a luz y encontrar el tipo de ropa, maquillaje y peinado que mejor se adapte a la apariencia actual. Se recomienda disponer de un espacio para hacer ejercicio e ir retomando la cotidianidad con energía y entereza.

La forma más conveniente para mantener el estilo después del parto es aprender a elegir el vestuario que mejor se adecúe al cuerpo que se tiene, pero también estar al tanto de las tendencias y buscar orientación experta en el tema. Una buena opción es seguir a influencers como Jes Albarrán, quienes ofrecen contenido de calidad y con mucha pertinencia para las mujeres que se encuentren en esa etapa especial de la vida.

Es importante señalar que el estilo no implica incomodidad, por lo que una madre puede estar a la moda con ropa cómoda, holgada y con diversos accesorios. El gran paso para estar estilizada es reconciliarse con la nueva figura que se tiene y, en ese sentido, apropiarse de diversos elementos que coadyuven a resaltar y potenciar las nuevas cualidades.

El estilo y la maternidad pueden ir de la mano Jes Albarrán es estilista de moda y reconocida por orientar en torno al estilismo en medio de la maternidad. Su enfoque diferencial está en entender el proceso de cambio corporal que experimenta una mujer al dar a luz, por lo que es experta en asesorar con ideas y recomendaciones para mantener el estilo siendo madre, al tiempo que se potencian aspectos como el afecto y el sentirse bien consigo misma.

Jes estudió en la prestigiosa universidad de artes Saint Martins en Londres, de la que se especializó en estilismo profesional. Sus propuestas de moda para madres son concretas y enfáticas, por lo que es posible hallar, mediante ejemplos prácticos, combinaciones eficaces e inteligentes para vestirse cómodamente y de vanguardia al mismo tiempo. En definitiva, vestir bien después de dar a luz no tiene que ser un problema.



