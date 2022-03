La evolución de los procedimientos quirúrgicos en neurocirugía Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 16:11 h (CET) El doctor Francisco Villarejo afirma que la microcirugía ha logrado importantes mejoras en el tratamiento de la cirugía oncológica, de la columna vertebral y de la epilepsia Los procedimientos quirúrgicos en neurocirugía han cambiado radicalmente en los últimos años. Técnicas de microcirugía, mínimamente invasivas, han logrado importantes mejoras en el tratamiento de la cirugía oncológica, de la columna vertebral y de la epilepsia, entre otras patologías.

La microcirugía amplía con una óptima visión y una luz potente estructuras diminutas como nervios, vasos sanguíneos o lesiones en el campo quirúrgico de 4 a 25 veces mayor que lo que ve el ojo humano.

La cirugía oncológica trata todo tipo de tumor en el cerebro, en la médula espinal o en los nervios periféricos. Según el jefe de servicio de Neurocirugía del Hospital La Luz, doctor Francisco Villarejo, los tumores malignos precisan extirpación completa o incompleta y posteriormente radioterapia o quimioterapia. “En cambio, los tumores benignos se deben de extirpar completamente. En la actualidad se cuenta con grandes avances que, por un lado, permiten el diagnóstico correcto y por otro lado la ayuda en quirófano a través de la microcirugía y la endoscopia”, afirma el doctor.

De acuerdo a Francisco Villarejo, son instrumentos muy sofisticados como microscopios, navegadores, coaguladores bipolares, aspiradores ultrasónicos o endoscopios que ayudan a operar estos tumores consiguiendo unos resultados más óptimos al no dañar ningún tejido.

Para los problemas de la columna vertebral, el primer tratamiento es conservador, es decir reposo, antiinflamatorios o analgésicos y rehabilitación, pero llega un momento en que hay que operar y descomprimir los nervios. “Con el microscopio quirúrgico se practican descompresiones selectivas y se colocan mini prótesis o espaciadores en solo 30 o 45 minutos con resultados muy buenos”, asevera el doctor Villarejo.

Tal y como afirma el neurocirujano, la artrodesis con tornillos y la laminectomía se emplea en casos avanzados, pero ambas intervenciones se pueden hacer percutáneas, es decir a través de pequeñas incisiones.

Para el tratamiento de las fracturas vertebrales por osteoporosis, se han desarrollado nuevos materiales como la silicona que sustituye a los cementos clásicos de PMAA.

El doctor Francisco Villarejo destaca el empleo de células madre en un futuro cercano en patologías cerebrales y medulares.

La hernia discal es la patología más frecuente en neurocirugía y la técnica quirúrgica más agradecida y la que soluciona numerosos problemas es la microcirugía. “Consiste en hacer incisiones pequeñas, trabajar con el microscopio quirúrgico y con sistemas específicos que permitan hacer el menor daño posible, tanto al músculo como al hueso y al sistema nervioso”, describe el doctor.

Según el jefe de servicio de Neurocirugía del Hospital La Luz, disponen de otras técnicas poco agresivas como la endoscopia o técnicas percutáneas, como la nucleoplastia o colocar pequeños espaciadores sin tornillos.

Todos estos adelantos médicos son utilizados también en el tratamiento de la epilepsia. “En pacientes con epilepsia y que los fármacos no controlan las crisis epilépticas, con las nuevas técnicas microquirúrgicas se localiza el foco epiléptico que origina la crisis epiléptica y es posible extirparlo para curar al paciente. Para ello, a veces se necesita colocar electrodos dentro del cerebro, bien sobre la superficie o dentro del parénquima cerebral”, afirma Villarejo, experto en cirugía de la epilepsia.

La última novedad en esta patología es un procedimiento que elimina el foco epiléptico mediante energía láser controlada.

Toda esta evolución de los procedimientos quirúrgicos en neurocirugía, han sido gracias a los desarrollos e implementación de las nuevas técnicas de adquisición y procesamiento de imágenes por RM, RM con espectroscopia, PET TAC, AngioRM, etc. “que permite localizar las lesiones, incluso saber en la patología tumoral qué grado de malignidad tienen y cuál sería el mejor tratamiento”, concluye el doctor Francisco Villarejo.

