Conseguir ahorros en la factura de calefacción mediante la medición individual del consumo

miércoles, 16 de marzo de 2022, 13:27 h (CET) El continuo aumento de los precios de la energía y una alta tasa de inflación están causando una carga adicional en las facturas de la calefacción, por lo que según Techem, cada vez son más las comunidades de propietarios que optan por la individualización de los consumos mediante repartidores de costes de calefacción Desde hace meses, los precios de la energía están cada vez más altos y la previsión es que sigan en aumento. Cada hogar vive su propia batalla personal con las facturas energéticas, y hay casos en los que han surgido conflictos entre vecinos por la calefacción central por lo que cada vez más comunidades optan por la individualización de los consumos de calefacción.

En muchas comunidades de vecinos se están implementado controles horarios y de temperatura en el uso de la calefacción central porque los gastos derivados de la calefacción están por encima de lo que se puede permitir la comunidad. Aunque el objetivo es claro y simple, no tener gastos extras y ahorrar dinero, estas situaciones crean molestias y disputas entre los vecinos porque cada persona vive y entiende el confort de su hogar de forma diferente y en muchas viviendas aún se mantiene encendida la calefacción a temperaturas mucho más altas de lo recomendable.

Para contrarrestar la facturación excesiva de la calefacción, es importante controlar el gasto de energía, evitando derroches innecesarios. En las comunidades de propietarios con calefacción central, gracias a la medición individual del consumo mediante repartidores de costes de calefacción o contadores de energía el usuario final puede conocer y optimizar su consumo real de energía, además de cumplir con la normativa Real Decreto 736/2020.

Mireia Sánchez, Directora General de Techem España, afirma que "La medición crea conciencia: solo aquellos que conocen su propio consumo de energía pueden reducirlo y, en consecuencia, ahorrar costes. Con la instalación de repartidores de costes de calefacción y válvulas termostáticas se pueden conseguir unos ahorros de hasta un 24% de su consumo"

Más transparencia en el consumo de calefacción

La instalación de repartidores de costes permite la medición del gasto de cada radiador, así cada vecino paga únicamente por su consumo. Gracias a la facturacion mensual y acceso a sus datos los propietarios entienden mejor su propio consumo. De este modo, los usuarios toman el control de su sistema de calefacción para no consumir más de lo que necesitan y, por lo tanto, pagar menos.

Por otro lado, gracias a la instalación de válvulas termostáticas junto con los cabezales termostáticos en los radiadores, se puede gestionar automáticamente el flujo de agua caliente en el mismo, de manera que se mantiene una temperatura constante en cada estancia sin derroches. Esta solución contribuye no sólo al confort ambiental, sino también al ahorro energético.

Acerca de Techem

Techem es un proveedor líder de servicios para edificios inteligentes y sostenibles. Prestando servicios en el ámbito de la gestión de la calefacción y agua ayudando a la protección de los recursos naturales. La compañía fue fundada en 1952, y actualmente cuenta con 3.750 empleados a lo largo de 20 países y presta servicio a 12 millones de viviendas. Techem promueve la mejora de la eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor del calor y el agua en el sector inmobiliario. Los dispositivos y soluciones Techem ahorran alrededor de 8,7 millones de toneladas de CO₂ al año. Como uno de los líderes del mercado en la lectura remota por radio del consumo de energía en las viviendas, Techem sigue impulsando los procesos digitales dentro del sector inmobiliario. Para más información, consultar http://www.techem.com/es

