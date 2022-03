El FC Barcelona y Spotify firman una colaboración estratégica a largo plazo en deporte y entretenimiento Por primera vez en la historia del Club, el Estadio tendrá un 'TitlePartner' y pasará a llamarse Spotify Camp Nou Redacción

miércoles, 16 de marzo de 2022, 11:40 h (CET) De izq. a dcha. Arriba: Alexia Putellas, TheWeeknd, Memphis Depay, Shakira, Sebastián Yatra. En medio: Ludmilla, Asisat Oshoala, Justin Bieber, Fridolina Rolfö, Pedri González. Abajo: Jonita Gandhi, Gerard Piqué, Darshan Raval



El FC Barcelona y Spotify, el servicio de suscripción de audio en streaming más popular del mundo, han llegado a un acuerdo por el que la empresa sueca se convertirá en el ‘MainPartner’ del Club y en ‘Official Audio StreamingPartner’. Spotify aparecerá en la parte delantera de la camiseta del primer equipo masculino y femenino, a partir de la temporada 2022/23 y durante las próximas cuatro temporadas. Spotify también patrocinará las camisetas de entrenamiento de ambos equipos a partir de la temporada 2022/23 y para las próximas tres temporadas.

En el marco de esta alianza, ambas entidades trabajarán de forma conjunta para crear nuevas oportunidades que permitan convertir la camiseta en un espacio que pueda rendir homenaje a distintos artistas de todo el mundo. Asimismo, como parte de la colaboración, la compañía sueca se convierte en 'TitlePartner' del Estadio, que modificará su nombre y pasará a llamarse Spotify Camp Nou. En esta línea, el patrocinio tiene la vocación de crear una nueva plataforma para ayudar a los artistas a interactuar con la comunidad global de fans del FC Barcelona.

El acuerdo, aprobado y firmado por la Junta Directiva del FC Barcelona, está sujeto a la ratificación de la Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios que tendrá lugar el próximo 3 de abril en formato telemático. El Club facilitará próximamente los detalles organizativos, coincidiendo con la publicación de su convocatoria.

La colaboración estratégica por la que Spotify se convertirá en el ‘MainPartner’ del Club a partir de la temporada 2022/23 contempla un acuerdo a largo plazo por los 'TitleRights' del Estadio que empezará en julio de 2022 y se alargará durante la ambiciosa remodelación del recinto del Camp Nou, como parte del Espai Barça. Este proyecto convertirá las instalaciones y el entorno del Estadio en una nueva experiencia de entretenimiento de primer nivel mundial abierta a la ciudad de Barcelona.

Una asociación única y un espacio único para artistas

El acuerdo entre el Barça y Spotify es el primero de estas características para el Club y supone unir el mundo de la música y el fútbol, al mismo tiempo que ofrecerá un escenario global para los jugadores y los artistas en el estadio Spotify Camp Nou, creando nuevas oportunidades para conectarlos con fans de todo el mundo. La colaboración también unifica el nombre del ‘MainPartner’ en las equipaciones de los equipos masculino y femenino, como parte del compromiso de ambas organizaciones por promover y apoyar el talento y la diversidad, tanto actual como el de las futuras generaciones.

Además, el FC Barcelona y Spotify trabajarán para utilizar los soportes y espacios audiovisuales del Estadio para presentar y amplificar el trabajo de los distintos artistas y conectar con las audiencias globales del Barça a través de la televisión. Cuando la remodelación del Estadio esté completada con el proyecto del Espai Barça, Spotify estará muy presente en unas instalaciones que serán primordiales para el futuro del Club.



La colaboración con Spotify también se enmarca en el objetivo estratégico del Club de buscar de forma proactiva ‘partners’ que compartan los valores y la filosofía que definen su marca y, al mismo tiempo, le permitan mantener su condición de referente global, dentro y fuera de los terrenos de juego, en un entorno cada vez más competitivo.

Declaración de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

“Nos sentimos muy orgullosos de poder anunciar una alianza pionera como esta con una entidad de referencia en todo el mundo como Spotify. Esta unión nos permitirá seguir acercando el Club a sus fans y haciéndoles sentir, aún más, parte de la familia Barça a través de experiencias únicas, que nos permitirán combinar el entretenimiento y el fútbol haciendo posible que lleguemos, al mismo tiempo, a un mayor número de personas en todo el mundo.

Se trata, además, de una unión con la que seguimos dando pasos adelante en esta nueva era que hemos iniciado y que demuestra, una vez más, el carácter innovador y la constante superación que caracterizan al Barça y que lo han convertido en un club único en todo el mundo”.

Declaración de Alex Norström, director comercial de Freemium, Spotify

"No podemos estar más emocionados de asociarnos con el FC Barcelona para unir así el mundo de la música y el fútbol. A partir de julio, nuestra colaboración ofrecerá un escenario global a artistas, creadores, jugadores y aficionados en el nuevo llamado Spotify Camp Nou. Siempre hemos utilizado nuestra inversión en marketing para amplificar a los creadores de contenidos y artistas y esta asociación llevará este enfoque a un nuevo nivel. Estamos encantados de crear nuevas oportunidades para conectar con los fans del FC Barcelona de todo el mundo. La misión de Spotify es desbloquear la creatividad humana, ayudar a los artistas a ganarse la vida con su arte y conectar con sus fans. Creemos que esta asociación creará muchas oportunidades para cumplir esta misión de forma única, imaginativa y sorprendente".

