Shoptexto, la empresa de traducción de e-commerce entra en Francia

martes, 15 de marzo de 2022, 18:08 h (CET)

Las barreras geográficas no representan una barrera para el comercio digital, ya que estas permiten eliminar esas distancias mediante su funcionamiento virtual. Sin embargo, el idioma se establece como una barrera que estas plataformas no pueden rebasar por sí solas, representando así un obstáculo para expandir su alcance internacional.

Shoptexto es una agencia de traducción que comprende esta situación, por lo que se especializa en servicios de traducción para proyectos tecnológicos, especialmente plataformas e-commerce, con el fin de ayudarles a expandir la gama de idiomas en los que ponen su portal a disposición. En ese rumbo, actualmente han desarrollado una importante expansión en sus servicios con su llegada al país galo, estableciéndose como una agencia de traducción en Francia.

El servicio de la agencia de traducción Shoptexto llega a Francia Los servicios de Shoptexto están orientados a la internacionalización de las plataformas de e-commerce, con el fin de ayudarlas a romper esas limitaciones que puede representar el idioma para penetrar en ciertos mercados a nivel internacional. En ese sentido, esta agencia de traducción se ha expandido al mercado francés, permitiendo así a las empresas del país galo acceder a más de 500 traductores nativos con formación y conocimientos especializados en la traducción de elementos técnicos.

La calidad y la especialización de sus servicios es lo que ha llevado al incremento de su demanda y ha dado pie a su expansión hacia el mundo francófono, permitiendo disponer de sus servicios a empresas e-commerce francesas desde su página web para todo tipo de plataformas en esta lengua, a fin de permitirles alcanzar esa expansión internacional en su cobertura que, hasta el momento, solo estaba disponible para usuarios en español.

¿Cuáles son las ventajas del servicio de Shoptexto? Esta agencia de traducción cuenta con varios recursos técnicos, tecnológicos y humanos, pero su mayor fortaleza es el enfoque con el que brindan su servicio, el cual combina lo mejor de las herramientas técnicas con talento humano profesional y altamente experimentado. Esto les permite brindar una atención personalizada, especializada en diversas áreas de e-commerce, como hogar, cosmética, deporte y electrónica, entre muchas otras, y con la garantía de una total confidencialidad de la información proporcionada por sus clientes.

Destaca también la adaptabilidad de su equipo de traducción a cualquier formato de origen, ya que siempre toman como referencia la forma, estructura y el tono empresarial del texto original, así como cualquier glosario o manual de estilo que se indique como referencia. Todo esto les permite ofrecer un servicio caracterizado por la eficacia y especialización que requieren las traducciones en proyectos tecnológicos, códigos de programación y negocios e-commerce, los cuales pueden aprovechar esta herramienta para expandir las fronteras de su negocio digital incluso mucho más lejos.



