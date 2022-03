¿Qué es y cómo tratar la joroba de búfalo?, por Laboratorio Géomer Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Una extraña acumulación subcutánea en la zona cervical, acompañada de fuertes dolores en la zona y de migrañas ha sido experimentada por algunas personas.

Esta condición se conoce como joroba de búfalo y quienes la padecen, con frecuencia piensan que se debe a causas como la acumulación de grasa o la postura inadecuada de su cabeza. Sin embargo, en realidad se debe a una obstrucción de los ganglios linfáticos que se ubican en esta zona.

Es importante conocer las características de esta condición para saber cómo tratarla, ya que un procedimiento inadecuado, como la liposucción, no solo será ineficaz, sino que podría destruir ganglios linfáticos importantes e intensificar los síntomas existentes. Es por ello que se deben utilizar productos adecuados para tratar esta condición, como el aceite Amplitud nº 4, una novedosa invención del Laboratorio Géomer.

Un tratamiento innovador para la joroba de búfalo Determinar el origen exacto de la joroba de búfalo suele ser difícil, así como diagnosticarla con antelación. Sus orígenes suelen estar ligados al estrés que provoca la vida moderna, lo que genera tensiones en los nervios de la zona cervical, lo que tiende a bloquear los ganglios linfáticos. No obstante, el Laboratorio Géomer, especializado en cosmética y cuidado de la salud, encontró una novedosa forma para detectarlo con cierta anticipación.

La Mascarilla Terral Géomer es un tratamiento capilar que incrementa el flujo sanguíneo en la cabeza, lo que genera diversas sensaciones térmicas. Sin embargo, en este laboratorio descubrieron que ciertas personas no perciben ninguna sensación durante la aplicación de este tratamiento, debido a que los ganglios linfáticos de la zona cervical están bloqueados, lo que representa una inequívoca señal de joroba de búfalo.

A partir de este descubrimiento, Laboratorio Géomer ha desarrollado Amplitud nº 4, un producto natural conformado por una combinación de aceites esenciales, que se aplica directamente sobre la joroba de búfalo con un enérgico masaje, para estimular los ganglios obstruidos, y al poco tiempo, alivia la tensión cervical, migrañas y demás efectos adversos que provoca esta condición.

Productos naturales respetuosos con el cuerpo y el medioambiente Géomer es un laboratorio que fabrica productos naturales para el tratamiento cosmético en particular y el cuidado de la salud en general, los cuales se caracterizan por ser mucho más amigables con el cuerpo, a diferencia de muchos productos cosméticos a base de químicos y derivados de petróleo, que generan deterioros a largo plazo tanto al cuerpo humano como al medioambiente.

Su trabajo, investigación y constante innovación de estos productos es lo que los ha llevado al desarrollo de un producto tan efectivo como Amplitud nº 4, que ofrece un profundo alivio a las dolencias ocasionadas por la joroba de búfalo. Sin embargo, como recalcan sus especialistas, se debe tomar esta condición también como un signo de que el paciente requiere un cambio drástico, que lo ayude a liberarse de las tensiones y a recuperar la tranquilidad en su vida, lo cual también es un aspecto importante de la salud.



