Dulcilight, los Edulcorantes Zero de la empresa Edulcodiet SL con sabor natural

Disminuir el consumo de azúcar es relevante, por ello incorporar edulcorantes en la preparación de alimentos y bebidas como alternativa para sustituir el azúcar es una excelente opción para aquellas personas que desean cuidar de su salud o bajar de peso. Esto sirve de gran ayuda para quienes padecen ciertas patologías, como la diabetes, ya que los edulcorantes no elevan los niveles de azúcar en la sangre.

Entre la gran variedad de opciones que existen en el mercado, los edulcorantes Dulcilight, fabricados por la empresa Edulcodiet SL, destacan porque no cambian el sabor de los alimentos. Son productos de origen natural, saludables y sostenibles, comercializados en toda España y gracias a su calidad, su distribución se ha expandido a gran parte de América en sus diferentes presentaciones: moreno, eritritol, xilitol, stevia y sucralosa.

¿Por qué los edulcorantes Dulcilight son una buena opción para personas con diabetes? Por lo general, los edulcorantes están fabricados con productos y sabores artificiales, que proporcionan un sabor desagradable no tolerado por quienes lo consumen. Los productos Dulcilight revolucionaron el uso de este ingrediente al ser fabricados con productos de orígenes naturales como la stevia, que es un arbusto herbáceo 300 veces más dulce que el azúcar, pero sin calorías, que no eleva los niveles de glucosa en la sangre.

Entre otros de los componentes que utiliza Dulcilight para la elaboración de edulcorantes está la sucralosa, un derivado de la modificación de la molécula del azúcar de caña que mantiene su aspecto y sabor. Para pacientes con diabetes, son excelentes opciones los edulcorantes eritritol y xilitol de abedul de Finlandia, ya que por su efecto hipoglucemiante regulan la producción de insulina por el páncreas y los niveles de glucosa en la sangre. Todos los edulcorantes de la línea Dulcilight permiten mantener el sabor de los alimentos, pero con menos calorías.

Una opción para llevar una alimentación saludable y natural Uno de los principales beneficios de utilizar los edulcorantes Dulcilight es que sus componentes son de origen natural y mantienen el sabor de la comida. Gracias a su equipo de trabajo, que se mantiene en constante evolución para optimizar los resultados, no se conocen efectos secundarios en sus productos, por lo que las personas pueden añadirlo a su dieta sin preocupaciones.

De esta manera, usar edulcorantes es beneficioso no solo para las personas con diabetes, que no metabolizan el azúcar correctamente y acuden a esta opción para no renunciar al sabor dulce, también son ampliamente utilizados de forma efectiva por quienes buscan controlar su peso, están activos en el mundo FIT o siguen una dieta de adelgazamiento. “Dulcilight y que no te amargue un dulce”.