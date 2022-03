El auge de la fisioterapia de suelo pélvico, por EstudioFisio Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 17:15 h (CET)

El suelo pélvico tiene muchas funciones. Una de las principales es sostener las vísceras y órganos pélvicos que se desplazan por el descenso del diafragma cuando se inhala aire durante la respiración.

Cuando esto ocurre, el suelo pélvico sano responde amortiguando el descenso con una ligera contracción. Un debilitamiento en esta zona propicia la aparición de múltiples patologías, como la incontinencia urinaria, que pueden mejorar con la aplicación de técnicas de fisioterapia.

El suelo pélvico en la actualidad Hasta hace unos años era normal no tratar el suelo pélvico y muchas personas sufrían patologías como la incontinencia urinaria. Sin embargo, a día de hoy, en España, la fisioterapia del suelo pélvico ha logrado ayudar a miles de personas gracias a clínicas como EstudioFisio en Madrid, donde hombres y mujeres pueden acceder a estos tratamientos de la mano de expertas profesionales.

Es importante preparar el suelo pélvico para los cambios que se producen en cada etapa de la vida: infancia, adolescencia, edad adulta, embarazo, posparto y menopausia. No es recomendable esperar a tener síntomas para empezar a trabajarlo, por lo que es conveniente que un profesional sanitario realice una valoración previa para identificar molestias en la musculatura, entre otros indicios, que puedan estar asociados a disfunciones en el suelo pélvico.

Los avances en cuanto al suelo pélvico La demanda de valoraciones y tratamientos de fisioterapia de suelo pélvico no para de crecer en los últimos años en España. El boca a boca y la divulgación de sus beneficios a través de los canales digitales, como las redes sociales, ha calado entre la población. Hasta hace unos años, se asumía como algo normal que una mujer tuviera pérdidas de orina al realizar acciones cotidianas, como reír, toser, saltar o hacer fuerza, después de dar a luz. En muchos casos, la incontinencia urinaria llegaba a cronificarse.

Sin embargo, hoy en día cada vez más mujeres son conscientes de la importancia de ejercitar y tratar sus cuerpos con fisioterapia, antes y después del embarazo, para evitar los trastornos asociados al debilitamiento del suelo pélvico.

Actualmente, las sesiones específicas para tratar el suelo pélvico son uno de los servicios más solicitados en las clínicas de fisioterapia. Estos centros sanitarios han tenido que actualizar sus conocimientos, desarrollar nuevas competencias y adquirir instrumentación específica para asumir eficazmente esa demanda.

EstudioFisio, por ejemplo, es una clínica madrileña de fisioterapia y osteopatía en la que los pacientes encontrarán un completo equipo de expertas profesionales en el tratamiento del suelo pélvico, tanto masculino como femenino.

Todo parece apuntar a que los servicios sanitarios enfocados en la mejora y recuperación del suelo pélvico han llegado para quedarse. A medida que pasa el tiempo, se sigue comprobando su efectividad y los beneficios que aportan a las personas con problemas de debilitamiento muscular en la zona. Esto es precisamente lo que los ha hecho tan populares hasta la actualidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.