China: revisiones de seguridad para cotizar en el extranjero

martes, 15 de marzo de 2022, 10:37 h (CET) A pesar de ser una de las economías más grandes del mundo y también, una de las más importantes, también es una de las naciones con mayor control sobre sus empresas. Aquí te hablaremos sobre la nueva directriz de China para las empresas que buscan cotizar en el extranjero.

¿Revisiones de seguridad?

Por más extraño que parezca, el gobierno chino ha ordenado a empresas tecnologías con plataformas de más de un millón de usuarios someterse a revisiones de seguridad tecnológica. Esto siempre y cuando quieran cotizar en bolsas del extranjero.

De acuerdo con información de distintas agencias de noticias, este es uno de los frentes más en los que Estados Unidos y China se han enfrentado. Esto debido a que el ciberespacio y los datos se volverán una de las claves en cuanto a inteligencia y guerras modernas se refiere.

¿En qué consisten las revisiones de seguridad?

Aunque no se sabe con precisión cómo es que se realizarán estas revisiones, sí se sabe quiénes serán las autoridades encargadas de hacerlas. Dicha revisión estará bajo la supervisión de la Administración del Ciberespacio de China, la unidad de inteligencia digital y ciberseguridad del gobierno de Xi Jinping.

Las revisiones van dirigidas a diferentes aristas de las empresas siendo la ciberseguridad y la tecnología los dos puntos principales. De igual forma, el manejo de datos e información son otro punto a cuidar pues si hay algo que no quiere el gobierno es que la información se filtre.

¿Cuál es la razón por la cual se harán estas revisiones?

De acuerdo con información del gobierno chino, la principal razón por la cual se harán estas revisiones es para cuidar la información de los usuarios. También se cree que es para evitar la filtración de datos del régimen chino el cual es muy cerrado.

Se dice, entre agencias de noticias, que hay más razones detrás. Algunos analistas consideran que el ciber espacio y los datos son otro campo de batalla entre Estados Unidos y China. También se dice que el gobierno de Estados Unidos ha presionado por la transparencia al cotizar en las principales bolsas del mundo y el gobierno chino quiere evitar que esa transparencia vaya más allá.

¿Quiénes tendrán que someterse a esta revisión?

Por el momento, se cree que las empresas que tendrán que someterse a dicha revisión son las empresas relacionadas con la tecnología. En específico, las empresas que tienen plataformas digitales con usuarios serán las que tendrán que someterse a esta revisión.

Específicamente, las empresas que tienen más de 1 millón de usuarios son las que tienen que cumplir con esta revisión. Claro, siempre y cuando quieran cotizar en bolsas de valores en el exterior.

¿Cuál será el alcance de las revisiones de seguridad?

Aunque el gobierno de China resulta un tanto cerrado con información sobre sus políticas, medios como Reuters han mencionado que el alcance se centra principalmente en la seguridad tecnología y en la ciberseguridad.

De esta forma, las revisiones se centrarán principalmente en la tecnología de las empresas, sus medidas de protección y también, en los datos. Por el momento no sabemos si las revisiones serán hechas en oficinas, en software, en empresas, etc. Aún están por definirse muchas directrices que, en algún momento, seguro conoceremos.

La protección de datos es vital

Sea cual sea el escenario, si hay política detrás o si el gobierno chino quiere ejercer un control severo, hay algo real, la protección de datos. Y es que los datos cada vez se están volviendo una clave tanto en seguridad como en negocios.

Hay muchas formas de proteger tus datos. Una de las más efectivas es hacer uso de un antivirus. Incluso si tienes una Mac, siempre debes tener antivirus para Mac para estar seguro y así evitar cualquier filtración. Con un antivirus te protegerás del ataque de hackers que puedan vulnerar tus dispositivos y robar la información.

De igual manera, el uso de un antivirus de la mano con un sistema como VPN ayuda a prevenir cualquier intervención de los hackers. Si analizamos los casos de filtración de datos, el protegerte es fundamental pues cada vez son más las empresas que reportan fuga de información.

