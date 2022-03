Los lienzos personalizados artesanales de VeAlma convierten cualquier piso en un hogar Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Los espacios de una vivienda se deben adaptar al estilo de vida y la personalidad de quienes los habitan para convertir cualquier casa o piso en un hogar, según uno de los principios básicos del diseño de interiores. La firma VeAlma ofrece una solución a esto con sus lienzos personalizados con los nombres de algunos o todos los miembros de la familia.

Se trata de un producto de alta calidad fabricado en España. Los bastidores están hechos a mano con madera de abeto, vienen en formato listo para colgar y todos tienen 2 centímetros de profundidad. Hay de distintas medidas, lo que permite adecuarlos a los distintos ambientes de una vivienda.

Lienzos personalizados para el salón y los dormitorios El espacio libre de pared que suele quedar por encima del sofá es un lugar ideal para colocar un lienzo personalizado. Algunos de los modelos de VeAlma que encajan a la perfección en el salón son el del Muelle de Madera y el del Árbol Corazón. Ambos son de diseño moderno y en blanco y negro. El segundo tiene el detalle del corazón en rojo. En los dos es posible colocar el nombre de una pareja, de los niños o de todos los integrantes de la familia.

Otro ambiente que es posible personalizar con este tipo de lienzos es el dormitorio. VeAlma ofrece una variedad de motivos románticos. Una de las posibilidades es el que tiene impreso un paisaje de playa durante un atardecer con un corazón dibujado en la arena. En este caso los nombres se emplazan sobre el diseño de un cartel de madera que se integra armónicamente al resto del cuadro.

Otra opción de un estilo similar es el modelo Beso, que no contiene una fotografía sino un dibujo con líneas negras sobre un fondo blanco. En este caso es posible agregar los nombres, una fecha significativa y también una frase. Cada pareja puede escoger el diseño final que mejor la represente.

Decorar otros ambientes como la cocina La cocina es un espacio del hogar en el que no es tan común colocar un cuadro, ya que muchas personas optan por los relojes u otros objetos decorativos. Sin embargo, algunos de los diseños de VeAlma son ideales para este ambiente. Uno de ellos funciona como un cartel de bienvenida con el apellido de la familia impreso en un lugar destacado de la imagen. Se trata de un objeto que aporta calidez y personalidad.

Los lienzos personalizados de VeAlma son objetos de decoración artesanales que integran los nombres de los habitantes a las paredes de los distintos ambientes y contribuyen a convertir una vivienda en un hogar.



