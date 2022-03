Entradas Total ofrecerá próximamente entradas para la próxima gira de India Martínez Emprendedores de Hoy

La reconocida cantante española India Martínez estará presentándose a mediados del próximo año 2022, concretamente el 18 de junio, en el Cine de Verano de Archena, Murcia. El evento está siendo organizado por el Ayuntamiento de Archena y las entradas estarán próximamente a la venta en plataformas como Entradas Total.

Esta es una página web en la que se pueden ver todos los eventos actuales y próximos que se llevarán a cabo en España y desde donde se pueden adquirir las entradas a cada uno de ellos de forma sencilla y completamente online.

Palmeras Tour de India Martínez, próximamente, entradas a la venta La nueva gira de conciertos de la cantante India Martínez, natural de Córdoba, tiene por nombre Palmeras Tour. Se trata de una ronda de conciertos que forman parte de la promoción de su última producción lanzada en 2019, llamada Palmeras. Algunas de las fechas estimadas del show fueron en su momento reprogramadas debido a la pandemia. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la artista ha anunciado que continuará con la gira y que para mediados del año que viene estará realizando una presentación en Archena, Murcia.

El concierto se llevará a cabo en el Cine de Verano, auspiciado por el propio ayuntamiento de la localidad. Las entradas ya se han anunciado en plataformas como Entradas Total, una web dedicada a la venta de tickets para eventos como festivales, obras de teatros, musicales y conciertos.

Aunque aún no están oficialmente disponible para su compra, la web ya ha publicado el espectáculo entre sus próximos eventos, junto con la fecha del mismo y el precio que tendrá la entrada al salir oficialmente a la venta, que será de 11,50 €.

Toda la información necesaria sobre el concierto de India Martínez La fecha del concierto ya ha sido confirmada y aparece reflejada en el anuncio que se encuentra en la web de Entradas Total, el cual se realizará el día 18 de junio de 2022 a las 23:00 horas. Una vez que las entradas estén disponibles, el usuario solamente tendrá que ingresar a la web desde su ordenador o smartphone y reservarla fácilmente de forma online. Allí mismo, el usuario encontrará además una opción para agregar el concierto a sus eventos en Google Calendar o iCal, para que llegado el día la app le muestre un recordatorio del mismo. Después de comprar la entrada, el usuario recibirá una entrada virtual que podrá posteriormente mostrar el día del evento para poder ingresar.

Entradas Total es una de las formas más sencillas y cómodas que las personas pueden encontrar para comprar tickets de sus eventos favoritos desde la web. Quien no quiera perderse del concierto Palmeras Tour de India Martínez debe estar atento al portal web, para adquirir sus entradas cuando estén disponibles.



