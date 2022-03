¿Cuáles son los beneficios de lavar la ropa con el detergente ecológico de Natulim?

La ropa limpia y suave es una de las mejores sensaciones. Pero, para lograr este resultado, se requiere del uso de suavizante y, por supuesto, de mucho detergente.

Esto no solamente representa un eventual gasto importante de dinero, sino que, además, genera desechos que son contaminantes para el ambiente.

Sin embargo, esto está empezando a cambiar con la llegada de nuevos productos como las tiras de lavar Natulim, hechas con detergente ultra concentrado y suavizante, que garantizan un acabado limpio y suave. Pero no solo eso, sino que además son tiras ecológicas, respetuosas con el medioambiente.

Tiras de detergente ecológico Natulim La marca Natulim ha lanzado al mercado sus tiras de detergente ecológico, creadas pensando, principalmente, en la familia y en el medioambiente. En primer lugar, porque los componentes con los que están elaboradas las hacen aptas hasta para las pieles más sensibles, es decir, que son tiras hipoalergénicas y no causan ningún tipo de irritación o reacción en la piel. También están libres de fosfatos y parabenos y no tienen colorantes añadidos, cloro o dioxano. Además, es un producto vegano, por lo que para su elaboración no se han utilizado animales en el proceso de producción ni para su testeo. Por último, hay que resaltar su carácter ecológico, ya que las tiras de Natulim son totalmente biodegradables y no dejan ningún tipo de desechos tras su uso. Lo que quiere decir que son una opción mucho más sostenible que los envases de detergentes tradicionales que terminan generando desechos plásticos.

Beneficios de lavar utilizando las tiras de detergente Utilizar este producto permite disfrutar de ciertos beneficios que son interesantes de mencionar. Por ejemplo, resalta el modo de uso, sumamente sencillo, donde solo basta con introducir una de las tiras en la lavadora, añadir la ropa e iniciar el ciclo de lavado. Como están hechas con detergente ultra concentrado, rinden perfectamente hasta para dos cargas de ropa. El poder de limpieza de las tiras es suficiente para dejar la ropa totalmente limpia, con un agradable olor y con una delicada suavidad sin necesidad de utilizar suavizante. Además, están hechas con una fórmula que genera baja espuma y es capaz de disolver manchas, tanto en ropa blanca como de color en cualquier tipo de lavadora y siendo efectivas tanto en agua fría como caliente.

Una caja de tiras de detergente de Natulim pesa únicamente 100 gramos, lo que no solo reduce hasta en un 94 % las emisiones de CO₂ durante el transporte, sino que además rinden hasta 36 lavados, lo mismo que el detergente promedio pero ocupando menos espacio y con un uso más práctico. Todas estas son muy buenas razones para hacer de esta tarea algo más sostenible, ecológica y, por supuesto, eficiente.