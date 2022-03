Inmunomed, un complemento alimenticio con calostro para un sistema inmunitario fuerte Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 12:51 h (CET)

Uno de los protagonistas del bienestar de las personas es el sistema inmunitario. Este actúa como una barrera protectora frente a patógenos que pretenden mermar la salud de las personas, impidiendo la infección de bacterias, virus u hongos, entre otros.

Una excelente forma de reforzar el sistema inmunitario es fortaleciéndolo a través de complementos alimenticios como Inmunomed, una fórmula desarrollada por el laboratorio Herbetom Internacional, la cual contiene calostro, Naxus, vitaminas C y D y zinc.

Fortalecer el sistema inmunitario con calostro y Naxus que contiene Inmunomed Desde la llegada de la pandemia, son muchas las empresas, laboratorios y científicos que han estado trabajando para desarrollar fórmulas efectivas que contribuyan al fortalecimiento del sistema inmune. No solo para hacer frente al covid-19, sino también para evitar otros patógenos que puedan afectar la salud del ser humano.

En primer lugar, el calostro se caracteriza por la elevada concentración de inmunoglobulinas, en especial IgG (40%) e IgA con una función muy clara: proteger al organismo de posibles infecciones. En segundo lugar, el Naxus es un arabinoxilano con efecto prebiótico, que al descomponerse en el intestino grueso produce ácidos grasos de cadena corta principalmente butírico y propiónico, con efecto en la mucosa intestinal (evita permeabilidad) y con efecto en la inmunidad innata y adquirida. Finalmente, las vitaminas C y D y el zinc han demostrado tener efectos antivirales mediante diferentes mecanismos.

El calostro junto al Naxus actúan de manera sinérgica, favoreciendo la función de los anticuerpos ya generados en nuestro organismo.

Es un complemento alimenticio ideal para el fortalecimiento del sistema inmune, protección frente a infecciones (bacterias, virus, hongos, etc.) y refuerza la acción de las vacunas.

¿Por qué optar por las fórmulas exclusivas de Herbetom Internacional? Herbetom cuenta con una amplia gama de fórmulas especializadas que se adaptan a las necesidades y objetivos de cada persona. Inmunomed ha demostrado ser una de las más populares recientemente, gracias a sus innovadores componentes y poderosos efectos sobre la salud.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.