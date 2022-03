Una piscina sostenible es posible gracias a Esencial Pool Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 12:17 h (CET)

En tiempos calurosos, las piscinas son una opción ideal porque no solamente permiten disfrutar de un tiempo de relajación en el agua, sino que además ayudan a aliviar el calor de la temporada.

La gran mayoría de piscinas representan un consumo considerable de productos para mantenerla limpia así como de mucha agua.

Además, hoy en día, ya existen las piscinas sostenibles, una opción más eficiente y amigable con el medioambiente, que requiere menos gastos que las convencionales. Esencial Pool es precisamente una de las empresas que ofrece a las personas la posibilidad de decantarse por la sostenibilidad de las piscinas.

La necesidad de lo sostenible El planeta está experimentando cambios importantes durante los últimos años en temas relacionados con el medioambiente. La contaminación desproporcionada ha traído consecuencias notables, siendo esta la responsable principal del efecto invernadero, que a su vez ha provocado el calentamiento global. Los países desarrollados de Europa y el mundo ya han comenzado a implementar medidas para tratar de frenar el cambio climático y cada vez más empresas se suman a esta iniciativa. Esencial Pool es una de ellas. Con más de 20 años de experiencia en el sector, son profesionales en la construcción de piscinas sostenibles, con características que las hacen ecológicas y eficientes. Sus piscinas están fabricadas con materiales sostenibles e incorporan tecnología que las hace superiores a cualquiera de las convencionales. De hecho, recientemente, Esencial Pool ha presentado su piscina Esencial como propuesta para los II Premios de Innovación Sostenible, organizados por el Grupo Joly-Digital y BBVA.

Las ventajas de la piscina Esencial La piscina Esencial cuenta con características únicas, producto del trabajo de más de dos años por parte del departamento de I+D+I de la empresa. El resultado es una piscina con un ahorro energético de más del 90 %, en comparación a cualquier otra, y que incluso no necesita ser vaciada para poder limpiarse, gracias a los materiales con los cuales se fabrica. Por otra parte, su impermeabilización con lámina armada evita que se viertan químicos al entorno en tareas de limpieza. A esto se le suma el hecho de que posee un sistema de calentamiento pasivo del agua que utiliza como fuente la energía solar, lo que la hace sumamente eficiente y sostenible.

La piscina Esencial es al menos un 60 % más limpia en comparación a otras, gracias a su sistema hidráulico Súper Flow. Además, permite ahorrar hasta más de 8.000 litros de agua en limpieza de filtro y la cantidad de químicos que necesita el agua es mínima, igual que la huella de carbono que deja.

Por último, una piscina sostenible como la de Esencial constituye un ahorro no solo energético, sino también de dinero, con lo cual, además de disfrutar de todos sus beneficios, se contribuye a reducir el impacto medioambiental, apostando por un futuro más verde.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.