¿Por qué elegir cosméticos y maquillaje cruelty free y/o veganos? Amelia Cosmetics

En los últimos años, se ha comenzado a mostrar una mayor preocupación por cómo se fabrican los productos de belleza. Debido a la facilidad de acceso a la información que proporciona internet, diversas investigaciones y materiales audiovisuales de denuncia han llegado al público. Como resultado, los consumidores se han concienciado acerca de la gestión de la industria del maquillaje y han rechazado la experimentación con animales.

De esta forma, la venta de cosméticos cruelty free ha tenido un incremento importante, obligando a las grandes marcas a fabricar productos respetuosos con el medioambiente. Estas opciones, además de ser más éticas con la vida animal, también traen una serie de beneficios para los consumidores.

Entre las alternativas de compra en España, la tienda online Amelia Cosmetics se ha centrado en la venta de maquillaje cruelty free y cosmética vegana, elaborados a partir de elementos 100% naturales.

Razones para elegir maquillaje y cosméticos cruelty free o veganos El término cruelty free ha tomado fuerza por varios movimientos en contra del maltrato animal. Se refiere a todos aquellos productos que no han involucrado a animales en ningún momento a lo largo de su proceso de elaboración o de control. Anteriormente, era común el uso de conejos, perros, roedores y otras especies para probar nuevas fórmulas de maquillaje, lo cual implicaba torturas, enfermedades e incluso la muerte para los animales. Gracias a la creación de la categoría cruelty free, se disminuyeron los experimentos realizados en la industria.

Además del beneficio ético y ambiental, los cosméticos que se prueban en animales a menudo contienen ingredientes que pueden ser dañinos para la salud del ser humano. Los parabenos y colorantes sintéticos que causan irritación y reacciones alérgicas como dermatitis suelen encontrarse en este tipo de productos. Por el contrario, los artículos veganos y cruelty free contienen ingredientes naturales, que los hace más saludables.

Productos de belleza seguros y naturales Pese a la desconfianza que puede existir hacia la autenticidad de los productos que no se someten al control animal, una de las opciones más sencillas para identificar la veracidad de esto se relaciona con las etiquetas de certificación. En diversos países, los materiales usados deben contar con certificaciones internacionales como Leaping Bunny Program, BDIH y Natrue para poder promocionarse como cruelty free.

Asimismo, es indispensable que el cliente seleccione un proveedor responsable. Amelia Cosmetics es una de las tiendas de mayor confianza para conseguir todo tipo de cosmética vegana para rostro, labios, ojos, cuidado de la piel, cabello, uñas y mucho más. Los productos son elaborados con ingredientes de origen mineral, vegetal y aceites naturales que cumplen con las normas de seguridad y salubridad europeas. Actualmente, comercializa algunas de las marcas veganas más reconocidas provenientes de España e Italia. De esta forma, Amelia Cosmetics ha hecho llegar productos de calidad a aquellas personas dispuestas a cuidar de sí mismas mientras cuidan del planeta y de los animales.



